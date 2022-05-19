Yazın şuruplu tatlı yerine dondurma

Yazın vazgeçilmez lezzeti dondurma, tatlı ve soğuk olması yüzünden zararlı gibi görülse de dengeli tüketildiğinde faydaları saymakla bitmez. Dondurma süt veya meyvelerin aromayla tatlandırılmasıyla üretilir. Özellikle çocukların sıcak havalarda tüketmeye doyamadığı dondurma, uzmanlara göre yazın şuruplu tatlıların yerine daha çok tercih edilmelidir. Dondurma çeşitleri içerisinde en çok rağbet göreni vanilyalı olanıdır. Çocukların gelişiminde dondurma önemli bir besin öğesidir.

BOĞAZA İYİ GELİR

ÇOĞU boğaz ağrısı bir virüsden kaynaklandığından ve antibiyotik tedavisi gerektirmediğinden, ev ilaçları farenjit veya boğaz ağrısının tedavisinde önemli bir husustur. Doğru yiyecekleri yemek, cızırtılı, boğaz ağrısını hafifletebilir. Dondurma gibi soğuk yiyeceklerin boğaz ağrısını yatıştırdığı ve uyuşturduğu söylenir, ancak bazı dondurma türleri tahrişe de neden olabilir.

FAYDALARI NELERDİR?

● VİTAMİN ZENGİNİ: İçeriğinde B12, B6, D, C ve E vitaminleri bulundurur. Yağ, protein ve karbonhidrat bakımından zengindir. Böbrek taşı oluşumunu engeller, PMS döneminde duygu geçişlerini hafifletir. K vitamini bakımından da zengindir. Bu sayede kan pıhtılaşmasını önler ve akışını hızlandırır. Antioksidan özelliğiyle organ ve sinirlerin fonksiyonu ile bağışıklık sistemini düzenler.

● ENERJİ KAYNAĞI:

Mükemmel bir enerji kaynağı olarak düşünülebilir. Aynı zamanda yağ, karbonhidrat ve protein bakımından zengindir. Ortalama miktardaki dondurma tüketimi kilo almaya neden olmaz.

● MİNERAL DEPOSU: İçeriğindeki fosfor ve kalsiyum sayesinde diş ve kemik sağlığı için etkili bir besindir. Kalp ve böbrek sağlığına destek olur.

● GERİLİMİ DÜŞÜRÜR: Stresi azaltır, beyin fonksiyonlarını kuvvetlendirir ve uykusuzluğa iyi gelir. Dondurma bu özellikleriyle kendini daha iyi hissettirir.

FAZLA TÜKETİLİRSE...

● Yağ içeriğine sahip olduğundan fazla tüketilmesi kandaki kolestrolün yükselmesine neden olur.

● Kan basıncının yükselmesine neden olabilir.

● Yüksek miktarda şeker içerdiğinden kan şekerinin yükselmesine, hormon dengesinin bozulmasına ve kilo almaya sebep olabilir.

● Laktoz intoleransı bulunan kişiler dondurma tüketmemelidirler.

● İçerisindeki yüksek kalsiyum miktarı iştahın azalmasına, böbrek ağrılarına, bulantıya, depresyona neden olabilir.

● Aç karnına tüketilmemelidir.

● Pankreas problemlerine sebep olabilir.

● Sinüs enfeksiyonlarına yol açabilir.