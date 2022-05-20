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Haberler İzmir Beş kişinin saldırdığı doktor dehşeti yaşadı

Beş kişinin saldırdığı doktor dehşeti yaşadı

Doktor Canberk Gül, 10 gün önce açtığı kliniğin önünde darp edildi.

20.5.2022

Beş kişinin saldırdığı doktor dehşeti yaşadı

İZMİR Bornova'da bir doktor, 5 kişilik grup tarafından darp edildi. Köprücük kemiği kırılan hekim, kliğinin üst tarafında bulunan ve kumar oynatıldığını ileri sürdüğü lokale ait kameraların kaldırılması yönünde ricada bulunduktan sonra olayın gerçekleştiğini ileri sürdü ve şikayetçi oldu.

Güvenlik kameralarına anbean yansıyan olay, önceki akşam 18.45'te Kazım Dirik mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'ndeki bir kliniğin önünde yaşandı. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Canberk Gül, 10 gün önce açtığı kliniğinin önünde 5 kişi tarafından darp edildi. Köprücük kemiğinin kırıldığı tespit edilen Gül tedavi edilirken, şikayetçi olduğu şüphelilerden 4'ü yakalandı, biri ise aranıyor.

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