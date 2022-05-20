Çeşme’de belediye zorbalığı bayrama gölge düşürdü!

İZMİR'İN Çeşme ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi törenlerinde, kortej yürüyüşü için en önde olan lise öğrencilerden oluşan bandonun önüne, zabıtanın öğrencileri ittirerek, belediye bandosunu geçirmeye çalışması öğretmen ve vatandaşlar tarafından tepki ile karşılandı.

Kameraya yansıyan görüntülerde, kadın vatandaşlardan biri zabıtalara yönelik 'Niye ittiriyorsunuz çocukları. Çocukları iterek yer açıyorsunuz. Ayıp!' diye tepkisini dile getirdiği görüldü.

Zabıta ile tartışmalar yaşanırken gelen Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'ın, zabıtaya tepki gösteren vatandaşlardan birine, 'Sen kimsin, sessiz ol' dedikten sonra zabıtaya dönerek 'Alın buradan' diye talimat vermesi kameralara yansıdı.

'BAŞKAN ORAN ÖZÜR DİLEMELİ'

ÇEŞME'DEKİ törende yaşanan olaya AK Partililerden tepki geldi. AK Parti Çeşme İlçe Başkanı Yeliz Karataş, "Bugün bir kere daha anladık ki; Atatürk'ü anmak ve gençliğin önünü açmak, Oran'ın umrunda bile değil! Ego ve şiddet ruhundan ibaret Oran için varsa yoksa gösteriş. Oran iyi bilsin ki; her şeyi şovdan ibaret sanan bu zihniyete, o önüne geçmek istediği gençlik son verecek" dedi. YEREL Yönetimlerden sorumlu AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Deniz Doğan sosyal medyadan olaya ilişkin görüntüleri paylaşarak "Gençlerin bayramında, gençleri ezmeye çalışmak ve ardından bu yaşananları durdurmak yerine tepki gösteren vatandaşa zabıta ile zorbalık yapan Çeşme Belediye Başkanı hemen gençlerden ve milletimizden özür dilemelidir" dedi.

'CHP ZİHNİYETİNİN TEZAHÜRÜ'

SOSYAL medyadan tepkisini dile getiren Tanıtım ve Medya'dan sorumlu AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Dilaver Kişili, "Bu zihniyet; Atatürk'ü de gençliği de şahsi ikbali için kullanan, siyasetine alet eden zihniyettir! Vatandaşımızın da dediği gibi; en önde yürümek Atatürk gençliğine yakışır ve onların hakkıdır" ifadelerini kullandı. Çevre, Şehir ve Kültür'den sorumlu AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Sefa Şahin de, "Gençlerin bayramını, gençlere zehir eden CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, CHP zihniyetinin tezahürüdür. Maksatları; ne Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk ne millet ne de gençliktir! Maksatları; gençleri ezip, en önde fotoğraf verme ve reklam yapmaktır" dedi.