CHP’de kavga bitmiyor

CHP Buca İlçe örgütünde kavga eksik olmuyor. Daha önce İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in protokol müdürü Fatih Özkurt, İlçe Başkanı Hacer Taş'ı düşürüp kafasının yarılmasına neden olmuştu. Ayrıca İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Güven Kılıç, geçtiğimiz haftalarda ilçe başkanı Hacer Taş'ın üzerine yürümüş ve kendisine kül tablası fırlatmıştı. Şimdi de ilçe yönetim kurulu üyeleri toplantıda birbirlerine girdi.

HASTANEDEN DARP RAPORU ALDI

İddiaya göre ilçe yöneticisi Ali İhsan Yıldız'ın küfürlü konuşmasıyla başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Yıldız, ilçe yöneticisi Mustafa Nalkıran'ın göğsüne vurarak itince ikili arasında yumruklaşma yaşandı.

Olayın ardından hastaneye giden ilçe yönetim kurulu üyesi Elif Hasdoğan Taşkıran darp raporu aldı. Ayrıca ilçe yöneticileri Hasan Kurt gözüne, Hakan Dedebal da bacağına darbe aldı.

Taşkıran olayın ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımda yaşananları şöyle anlattı: "Ortalığın yatışması sonrası CHP Buca İlçe Başkanı Hacer Taş yönetim kurulu üyelerini odasında topladı. Ben de odaya gidip bu iki arkadaşla ilgili tutanak tutulması gerektiğini ifade ettiğimde kendisi bana 'hayır tutanak tutmayacağım. Gerginlik yaşandı oldu, bitti. Sen istiyorsan kendin şikayetini yapabilirsin' dedi. Benim dışımda darba maruz kalan arkadaşlarım dahil odada olan yönetici arkadaşlarıma şahit misiniz diye sorduğumda hepsi 'hayır' cevabını vermiştir. Ben de Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne giderek bileğimde meydana gelen yaralanmayla ilgili darp raporu aldım."

IL BASKANI DENIZ YÜCEL SESSIZ KALDI

İL Başkan Yardımcısı aracılığı ile yaşananların CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'e aktarılmasına rağmen Yücel'in nezaketen bile olsa arayıp bir geçmiş olsun demediğini öne süren Taşkıran, "Sayın Yücel'den randevu talep etmeme rağmen şu saate kadar geri dönüş yapılmamıştır. Olayın bu kadar açık net olması göz önünde bulundurulduğunda il başkanlığımızın tarafımı ve tarafları çağırıp işlem yapmaması anlaşılır değildir" şeklinde konuştu.

■ ERHAN GÜLENÇ