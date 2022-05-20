Gençlik kolları da birbirine girdi

CHP Gençlik Kolları'nın Ankara'da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla yaptığı gençlik yürüyüşü öncesi İzmir'de kriz çıktı. İl Gençlik Kolları'nın organizasyonunda araç temini konusunda yaşanan sıkıntı nedeniyle CHP Karabağlar Gençlik Kolları'ndan 200'den fazla genç Ankara'ya gidemedi. Karabağlarlı Gençlik Kolları üyeleri önceki akşam saatlerce beklerken İl Başkanı Burak Kotan'a tepki gösterdi.

'BAYRAMI ZEHİR ETTİNİZ'

Yaşanan gerginliğe polis de müdahale etti. Kotan'a isyan eden CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Fatma Gül Uysal, "Günlerdir hazırlandığımız en çok katılımla yola çıktığımız gençlik yürüyüşümüz bizlere yaşatılan araç krizi sebebiyle iptal olmuştur. Bunca arkadaşımızın gidemediği, Karabağlar metropolünü yoldan döndürdüğünüz bir yürüyüşe siz hangi vicdan ile gideceksiniz. Bayramımızı zehir ettiniz, yazıklar olsun!" dedi.

'BİR TEK BİZ GİTMEDİK'

Gençlik Kolları İl Başkanı Burak Kotan'ın kendilerini araç geliyor diyerek saatlerce oyaladığını söyleyen Uysal, "204 arkadaşımızın sadece yarısı belediyenin araçlarına binebildi. Biz de bir kısmımız gidemiyorsa diğerleri de gitmesin dedik ve 204 arkadaşımız Ankara'ya gitmedi. İzmir'deki 29 ilçe gençlik kolları gitti bir tek biz gidemedik" dedi.