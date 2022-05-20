Seferihisar Belediyesi’nden hizmet alamıyoruz

İZMİR'İN Seferihisar ilçesine bağlı Doğanbey Mahallesi'nde oturan vatandaşlar, ilçe belediyesinin hiçbir hizmetinden faydalanamadıklarını iddia etti. Yazlıkçıların akın ettiği Doğanbey'de yol kenarlarının moloz ve kesilen bambu pislikleri ile dolu olduğunu söyleyen vatandaşlar, "Bu pisliklerden dolayı etraf sinekten ve böcekten geçilmiyor. Sokaklarımızın çoğunda asfalt yok" dedi.

VATANDAŞLAR, "Moloz ve bambu atıkları için belediyeyi aradık. Onlar topu Karayolları Müdürlüğü'ne attı. Karayolları da belediyenin ilgilenmesi gerektiğini söyledi. Seferihisar Belediyesi'nden yeteri kadar hizmet alamıyoruz" dedi.