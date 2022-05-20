Tarlalara akan pis su insan sağlığını tehdit ediyor

İZMİR'İN Kemalpaşa ilçesinde vatandaşlar, İZSU'ya ait kanalizyondan çıkan pis suların tarlalara aktığını söyledi. pis kokudan da rahatsız olduklarını ifade eden vatandaşlar, "Kanalizasyondan çıkan pis sular hem tarladaki ürünlerimize zarar veriyor hem de insan sağlığı tehlikede" diye konuştu.

SONUÇ ALAMADIK

Kemalpaşa ilçesinin kırsal mahallesi Ören'deki Limon Sokak'ta Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU'ya ait kanalizasyondan, tarlalara pis su aktığı iddia edildi. Tarlalara giden yolda bulunan kanalizasyon hattındaki pis suyun bilinmeyen bir nedenle taşma yaparak rögar kapağından dışarı çıkıp, tarlalara aktığını ifade eden vatandaşlar, etrafa yayılan pis kokudan da rahatsız olduklarını söyledi. Vatandaşlar, "Daha önce yetkililere bildirdik ancak bir sonuç alamadık. Bu soruna bir an önce çözüm bulunmasını istiyoruz çünkü burada insan sağlığı önemli" diye konuştu. METİN BURMALI