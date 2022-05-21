7 kurşunla öldürdü ‘ihtihar etti’ dedi

Aydın'ın Söke ilçesinde akıllara durgunluk veren bir cinayet vakası yaşandı. Boşanma aşamasında olduğu eşi Zehra Çiçek'in (36) kendisini aldattığını iddia eden Mehmet Çiçek (53) dehşet saçtı. İhbar sonucu çiftin eve gelen polis ve sağlık ekipleri yerde kanlar içinde yüz üstü yatan kadının saatler önce öldüğünü belirledi. Olay yeri incelemesini yapan cinayet masası dedektifleri, sırtından yakın mesafeden vurulmuş talihsiz kadının eline tutuşturulmuş silahı görünce olayın basitçe planlanmış bir cinayet olduğu kanısına vardılar. Yapılan swap testinde talihsiz kadının ellerinde barut izine rastlanmaması ve silahın üzerinde koca Mehmet Çiçek'in parmak izleri tespit edilmesi üzerine gerçek gün yüzüne çıktı. Sırtından 7 el ateş ederek 21 yıllık hayat arkadaşını öldüren cani koca, sorgusunda suçunu itiraf etti.



BARIŞMAYI TEKLİF ETTİ

Olay, Söke'ye bağlı Atatürk Mahallesi Akın Altümsek sokakta meydana geldi. Mehmet Çiçek ile kendisinden 17 yaş küçük olan 4 çocuk annesi Zehra Çiçek ile şiddetli geçimsizlik yaşıyordu. Eşinden şiddet gören kadın, boşanma davası açtı. Eşiyle konuşmak için eve gelen Mehmet Çiçek, barışma teklifinde bulundu. Ancak eşi "Yeter artık şiddet gördüğüm, artık seninle yaşamak istemiyorum" deyince öfkeden çılgına döndü. Belinden çıkardığı silahı görüp kaçmaya çalışan eşine kurşun yağdırdı. Sırtından isabet eden 7 el kurşunla talihsiz kadın kanlar içerisinde yere yığıldı. Silahı yerde kanlar içinde yatan eşinin eline tutuşturan cani koca, işyerine gitti. İşyerinde yaklaşık 2 saat geçiren cani koca küçük oğlu ile birlikte eve geri döndü. Kapıyı açan baba ve oğlu Zehra Çiçek'i kanlar içinde yerde yattığını gördü. Eve gelen polis ve sağlık ekipleri genç kadının olay yerinde öldüğünü tespit etti.





PARMAKLARINDA BARUT İZİ ÇIKTI

Cinayet masası ekipleri olayın yaşandığı apartmandaki komşuları ile yaptığı görüşmede, yaklaşık 2 saat önce evden bağırma seslerinin geldiğini, ardından da silah sesi duyduklarını öğrendi. Swap testinde talihsiz kadının ellerinde barut izine rastlanmaması ve silahta Mehmet Çiçek'in parmak izleri tespit edilmesi üzerine eşinin intihar etmiş olabileceğini söyleyen ve çelişkili ifadeler veren koca Mehmet Çiçek'i sorguya aldı.

SİLAHI ELİNE TUTUŞTURMUŞ

Çiçek, emniyetteki sorgusunda eşiyle kavga ettiklerini ve boşanma aşamasında olduklarını söyleyerek, "Kısa süre önce karımın beni aldattığını öğrendim. Bunun için sürekli kavga ediyorduk. Ayrılmak için avukat tutmuş. Eve gittiğimde yine kavga etmeye başladık. Çıkıp alkol aldıktan sonra tekrar eve geldim, kavgamız yine devam etti. Ben de silahımı çektim ve ateş ettim. Ardından ne yapacağımı şaşırdım. İntihar süsü vermek için cinayet silahı eşimin eline tutuşturdum ve evden çıktım" diyerek işlediği cinayeti soğukkanlılıkla anlattı. İfadelerinin ardından savcılığa çıkartılan cani koca tutuklanarak cezaevine gönderildi.



İHSAN KARATAŞ / ÖZEL HABER