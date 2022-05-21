AK Parti İlçe Başkanı açıkladı: Seferihisar’a millet bahçesi geliyor

Katıldığı bir televizyon programında Seferihisar'a 60 bin metrekarelik bir millet bahçesi yapılacağını müjdeleyen AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, 1 yıldır bu projenin üzerinde çalıştıklarını söyledi. Millet bahçesinin projesini, Seferihisar'ı ziyaret eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sunduklarını ve onay aldıklarını söyleyen Başkan Aydın, Seferihisar'ın Sığacık Mahallesi Girlen bölgesinde yıllardır atıl durumda olan alanın Seferihisar'ın en büyük sosyal alanı olacağını belirtti.





Millet bahçesi hakkında detay da veren Aydın, "Girlen'de yapılacak millet bahçesi, büyük bir yeşil alanı, sosyal donatıları, keyifli vakit geçirilecek aktivite alanları ve yelken sporu için bir tesisin de içinde olacağı 60 bin metrekarelik donanımlı bir alan olacak. Burası için Seferihisar'ın kalbi diyoruz ve Seferihisar'ın kalbine hemşehrilerimizin nefes alacakları bir alan yapacağız" diye konuştu.



Seferihisar'da altyapı sorunlarının da olduğunu ifade eden Aydın, yol sorununun bir türlü çözülemediğini dile getirerek, "2022 yılında yaşadığınız kentteki en büyük sorunun bozuk yollar olması çok üzücü bir durum. Seçim biteli 3 yılı geçti ama bunun düzeltilmesiyle alakalı hala bir irade gösterilemedi" dedi.



Seferihisar Belediyesi'nin İzmir Büyükşehir Belediyesinden yatırım almadığını da savunan Aydın, "Tunç Soyer, Seferihisar Belediye Başkanı olduğu dönemde İzmir Büyükşehir Belediyesinden yeterince destek alamadıklarını dile getiriyordu. Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı oldu ve seçimin üzerinden 3 yıl geçti ama hala ilçemize en ufak bir yatırımı yok. Seferihisar'daki hemşehrilerimiz Aziz Kocaoğlu döneminde ilçemize yatırım gelmediğinden şikayetçiydi, fakat Tunç Soyer dönemi de hiç iç açıcı değil" diye konuştu.