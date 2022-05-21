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Haberler İzmir Artık kıskanabileceği bir karısı yok çünkü onu öldürdü

Artık kıskanabileceği bir karısı yok çünkü onu öldürdü

Şükrü Türkmen, ayrı yaşadığı karısı Nurel Türkmen’i bıçaklayarak öldürdü. Sırf kıskandığı için bir cana kıydığını itiraf eden eski polis cezaevine gönderildi.

21.5.2022

Artık kıskanabileceği bir karısı yok çünkü onu öldürdü

İzmir'in Karabağlar ilçesinde önceki gün ayrı yaşadığı karısı Nurel Türkmen'i (61) sokak ortasında bıçaklayarak öldüren emekli polis memuru Şükrü Türkmen'in (69) cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini söylediği öğrenildi. Şükrü Türkmen'in 1971 yılında yine cinayet işlediği 1974 yılında ise aftan yararlanarak cezaevinden çıktığı öğrenildi. Olay, önceki gün saat 16.00 sıralarında Basın Sitesi Mahallesi Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi'nde meydana geldi. Nurel Türkmen, evinin yakınlarında yürüdüğü esnada bir süredir ayrı yaşadığı eşi emekli polis memuru Şükrü Türkmen ile karşılaştı.,


Şükrü Türkmen

KANLAR İÇİNDE KALDI
İkili arasında başlayan tartışmanın büyümesi üzerine Türkmen, yanındaki bıçakla boşanma aşamasında olduğu karısını defalarca bıçakladı. Aldığı bıçak darbelerinin etkisiyle talihsiz kadın kanlar içinde kalırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralandığı belirlenen Nurel Türkmen, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan talihsiz kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Türkmen'i defalarca bıçaklayan eşi Şükrü Türkmen ise, meslektaşları tarafından suç aletiyle birlikte gözaltına alındı.

'TARTIŞTIK, BIÇAKLADIM'
Şükrü Türkmen'in ayrı yaşadığı eşini kıskandığı için çıkan tartışmada öldürdüğünü itiraf etti. Türkmen tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FATİH ŞENDİL

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