Ayrılığı kesinleşen Gökçe İstanbul’a gidiyor

Yeni Asır Gazetesi'nin günler öncesinden duyurduğu İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe'nin 5 yıldır asaleten sürdürdüğü görevinden ayrılması kesinleşti. Gökçe'nin Büyükşehir Belediyesi ile ilişiğinin kesilmesi için başvurusunu yaptığı öğrenilirken, ayrılığın 1-2 gün içinde kamuoyuna resmen duyurulacağı kaydedildi.



'SENİNLE ÇALIŞMAK İSTEMİYORUM'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne geçeceği ifade edilen Gökçe'nin orada Genel Sekreter Yardımcılığına getirileceği öne sürüldü. Yeni Asır, Başkan Tunç Soyer'in geçtiğimiz haftalarda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptığı sürpriz ziyaretin ardından Gökçe'ye "Seninle çalışmak istemiyorum" dediğini haberleştirmişti. Bunun üzerine açıklama yapan Soyer ise, yalanlamaya çalışarak, "Genel sekreterimizi görevden almamız gibi bir düşüncemiz kesinlikle yok. Buğra Bey ve tüm arkadaşlarımla uyum içinde İzmir için çalışıyoruz" diye konuşmuştu.



KENDİ ARALARINDA ANLAŞTILAR

Yeni Asır da bu açıklamanın ardından Soyer'in Gökçe'yi görevden almayacağını, aralarındaki mutabakat gereği Gökçe'nin kendisine bir başka kurumda yer bulduktan sonra belediyeden kendi isteği ile ayrılmış gibi gösterileceğini yazmıştı. Nitekim Gökçe'nin belediye ile ilişiğinin kesilmesi için başvurusunu yaptığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile anlaştığı belirtildi. Soyer'in bundan sonraki süreçte Genel Sekreterlik koltuğunda belediyenin 2'nci adamı pozisyonunda birinin olmasını istemediği ve bu nedenle Genel Sekreter Yardımcılarını periyotlar halinde bu göreve vekaleten getireceği kaydediliyor. Tunç Soyer ile Buğra Gökçe'nin arasının açılma nedeni ise, Buca Metrosu ihalesi oldu. Büyükşehir'in ihaleyi en düşük teklifi veren Yapı Merkezi-Nurol yerine 2'nci sıradaki Gülermak'a vermesinin ardından kulislerde Gökçe'nin bu duruma karşı çıktığı konuşuldu. Soyer ise buna sıcak bakmadı ve dediği oldu. İhaleyle ilgili yaşananlar çok derin bir güven bunalımına dönüştü.

ERHAN GÜLENÇ /ÖZEL HABER