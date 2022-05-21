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Haberler İzmir Büyükşehir’de yıkım başladı

Büyükşehir’de yıkım başladı

İzmir’de ihale süreci tartışmalara neden olan Büyükşehir Belediye binasında yıkıma başlandı. Depremde hasar gören binanın yıkım ihalesini hurda karşılığı 19 milyon liraya kazanan şirketin binadaki çalışmalarını 90 günde tamamlaması bekleniyor.

21.5.2022

Büyükşehir’de yıkım başladı

İzmir depreminin ardından hasar gördüğü gerekçesiyle boşaltılan ve deprem sonrası gerçekleştirilen olağanüstü meclis oturumunda alınan kararla oybirliğiyle yıkılacağı duyurulan İzmir Büyükşehir Belediyesi binasının akıbeti uzun süre tartışma konusu olmuştu. Bina için geçtiğimiz aylarda yapılan ihaleyi katılımcı 13 firma arasında en yüksek teklifi veren Nermanoğlu Altyapı Kentsel Dönüşüm Petrol Ürünleri Akaryakıt Madencilik Geri Dönüşüm Tesisi İşletmeleri San. Tic. A.Ş. kazanmıştı.

İHALESİ 19 MİLYON LİRA
Hurda karşılığı yıkım ihalesini 19 milyon TL karşılığı alan firma, binada çalışmalarına başladı. Atatürk Meydanı'nda yer alan ve mimarisi yapılan yarışmayla belli olan simge yapıdaki yıkım çalışmaları dışarıdan da görülüyor. Nermanoğlu Altyapı Kentsel Dönüşüm Petrol Ürünleri Akaryakıt Madencilik Geri Dönüşüm Tesisi İşletmeleri San. Tic. A.Ş. Kurucusu Nursel Nermanoğlu, 90 günlük yasal süreci bulunan çalışmalar için "Yıkım sürecini yasal süreçten en az 10-15 gün erken bitirmeyi planlıyoruz" diye konuşmuştu.

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