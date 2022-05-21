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Haberler İzmir Gündüz vurdu gece teslim oldu

Gündüz vurdu gece teslim oldu

21.5.2022

Gündüz vurdu gece teslim oldu

İzmir'in Bayraklı ilçesinde Zülküf Bayram (43), Murat Ekin (26) ve Kerim Topuz (35) arasında başlayan ve cinayetle biten tartışmanın detayları ortaya çıktı. Olay önceki gün Bayraklı'da 2109 sokakta yaşandı. Sokakta yaşanan bir tartışmanın ardından tabancayla ateş açılması sonucunda Zülküf Bayram göğüs ve sırt bölgesinden, Murat Ekin ise ayağından yaralandı.



Bayram, hastanede yaşamını yitirirken, tedavisi tamamlanan Murat Ekin gözaltına alındı. Olayın ardından kaçan Topuz ise önceki gece polise teslim oldu. Topuz'un cinayeti alacak yüzünden işlediğini söylediği öğrenildi. Alacak konusunun uyuşturucu parası olduğu üzerinde duruluyor.

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