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Haberler İzmir İzmir İZSU su kesintisi 21 Mayıs Cumartesi

İzmir İZSU su kesintisi 21 Mayıs Cumartesi

İZSU tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde sular kesilecek? soruları araştırılıyor. İşte 21 Mayıs Cumartesi İzmir su kesintisi detayları...

21.05.2022, 10:46

İzmir'de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU bugün İzmir'de kesinti yaşanacak ilçeleri paylaştı. İşte 21 Mayıs Cuma İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

İzmir İZSU su kesintisi 21 Mayıs Cumartesi

FOÇA YENİBAĞARASI
21.05.2022 saat 09:55 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat 5 dakika su kesintisi olacaktır.

GAZİEMİR ATATÜRK
21.05.2022 saat 10:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir İZSU su kesintisi 21 Mayıs Cumartesi

MENDERES ÇAMÖNÜ
21.05.2022 saat 09:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

MENEMEN ÇUKURKÖY
21.05.2022 saat 10:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir İZSU su kesintisi 21 Mayıs Cumartesi

ÖDEMİŞ MESCİTLİ
21.05.2022 saat 09:20 ile 12:20 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ ZAFER
21.05.2022 saat 10:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir İZSU su kesintisi 21 Mayıs Cumartesi

TORBALI AYRANCILAR
21.05.2022 saat 09:45 ile 10:45 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

TORBALI
21.05.2022 saat 09:55 ile 12:55 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

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