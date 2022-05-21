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İzmir İZSU su kesintisi 21 Mayıs Cumartesi

İZSU tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde sular kesilecek? soruları araştırılıyor. İşte 21 Mayıs Cumartesi İzmir su kesintisi detayları...