AK Parti İzmir’de dünden bugüne vefa toplantıları

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, 'Dünden Bugüne Yol Arkadaşlarımızla İstişare ve Değerlendirme Toplantıları' kapsamında önceki dönem Belde Belediye Başkanları ile bir araya geldi. İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'nın da katıldığı buluşmada başkanların gündeme ilişkin görüşleri dinlendi ve birlik mesajları verildi. Tüm başkanlara tek tek söz veren Başkan Sürekli, "AK Parti'de siyaset anlayışının öznesi millettir. Başarı sırrı ise liderinin izinde dünden bugüne büyüyen ve güçlenen kadrolarıdır. İzmir İl Teşkilatı olarak bu köprüyü kurduğumuzu düşünüyorum. Her vefa toplantımızda 'Anca beraber, kanca beraberiz' diyebiliyorsak yapılamayacak iş, çözülemeyecek sorun yoktur" diye konuştu.

'SAFLARI SIKLAŞTIRALIM'

AK Parti'nin 20 yıllık siyaset yolculuğunda birlikte yürüdüğü dava arkadaşlarıyla, sağladığı birliktelikle çok yol kat ettiğini söyleyen Milletvekili Çankırı ise, kardeşlik bağıyla üretilen siyasetin ve vizyonun bugün Türkiye'nin küresel rolünde katkısı olduğunu ifade etti. Her türlü baskıyla ve tehditle mücadele ederek bugünlere geldiklerini dile getiren Çankırı, "Cumhurbaşkanımız partimizi; medeniyetimizin, tarihimizin ve ülkemizin birikimini ortaya koyan bir resim olarak nitelendiriyor. Hangi kısmı dışarıda bırakırsanız, orada eksiklik ortaya çıkar. Her zorluğu aşma ve hedeflerimize varma gücünü, kendisinin 'safları sıklaştırın' çağrısına kulak vererek yakalayabiliriz" diye konuştu.