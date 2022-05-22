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Haberler İzmir Çürük at etiyle yakalandılar

Çürük at etiyle yakalandılar

22.5.2022

Çürük at etiyle yakalandılar

İZMİR'İN Bornova ilçesinde, iki kamyonet içerisinde çürümüş 3 bin 660 kilo at eti ele geçirildi. Etlerin, Aydın'da kesilip İzmir'e getirildiği belirlendi.

KAN İZLERİ ŞÜPHE ÇEKTİ
POLIS ekipleri, Çamdibi semtinde kıyafetlerinde kan izleri olduğu için şüphelendikleri F.S, M.S. ve A.Ö'yü durdurdu. Şüphelilerin kullandığı kamyonetlerde arama yapan ekipler, kasalarda çürümüş etleri gördü.

Bornova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile müşterek yapılan operasyonda etlerin yaşlı ve hasta atlara ait olduğu, Aydın'da kesilip İzmir'e getirildiği tespit edildi.

3 KİŞİYE PARA CEZASI
PARÇALANMIŞ ve poşetlere konulmuş 3 bin 660 kilo at etine ekipler tarafından el konulurken, 3 şüpheliye 4 bin 32'şer lira para cezası kesildi.

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