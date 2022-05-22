İzmir elektrik kesintisi 22 Mayıs Pazar

GDZ Elektrik bugün İzmir'de kesinti yaşanacak ilçeleri paylaştı. Hangi ilçelerde ne kadar süreli kesintilerin olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte bugün İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
Elektrik ve su kesintileri sabah saatlerinde araştırılıyor. İzmir'de de bugün elektrik kesintisi olup olmayacağı merak ediliyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri olacak? İşte 22 Mayıs Pazar İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
GDZ Elektrik bugün İzmir'de kesinti yaşanacak ilçeleri paylaştı. Hangi ilçelerde ne kadar süreli kesintilerin olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte bugün İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
ALİAĞA
22.05.2022 09:00 11:00 TESİS ÇALIŞMASI HOROZGEDİĞİ MAHALLESİ ABALIOĞLU YAĞ ÖZEL TR-1 PRİMER, ABALIOĞLU YAĞ ÖZEL TR-2, BAZTAŞ MADENCİLİK TR-2 ÖZEL, AGRO SERVİS ÖZEL TR, EGELİM DEPOLARI ÖZEL TR, İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş, EGE DEMİR ÖZEL, AKÇANSA ÖZEL TR, HOROZ GEDİĞİ TR-1, KAREL ÖZEL TR, ESER GEMİ MAKİNA ÖZEL, BAZTAŞ PETROL A.Ş., EGELİM LOJİSTİK ARKAS ÖZEL TR, KAREL DEMİR TEL ÖZEL TR, SERTEL İNŞ. NAK. MAD. ÖZEL TR VE CİVARLARI
22.05.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI BARBOROS HAYRETTİN PAŞA MAHALLESİ FATİH CADDESİ, HELVACI SANYİ BÖLGESİ TOTAL BENZİN İSTAZYONU, YILDIZ MANGAL VE CİVARLARI
22.05.2022 10:00 11:00 TESİS ÇALIŞMASI BOZKÖY MAHALLESİ SÜPER ENERJİ, AKPET DOLUM, KARBON ARAY VE CİVARLARI
22.05.2022 11:00 13:00 TESİS ÇALIŞMASI HOROZGEDİĞİ MAHALLESİ SALİH YİĞİTALP ÖZEL TR, SEÇKİN LOJİSTİK ÖZEL TR, MCG AKARYAKIT ÖZEL TR, EGELİM LOJİSTİK ÖZEL, ÖZCANLAR NAKLİYAT ÖZEL TR, KAFKAS BETON ÖZEL TR, KOCAER-2, GÖKÇİMEN ÖZEL TR, BEŞ KARDEŞLER ÖZEL TR, TUSA PETROL TURİZM ÖZEL TR, MEHMET PIÇAKCI ÖZEL TR, ALİAĞA BELEDİYESİ ÖZEL TR, KENAN ÖZCAN ÖZEL TR, KOCAER ÖZEL TR-7, REŞAT TAŞDELEN ÖZEL TR VE CİVARLARI
22.05.2022 14:00 16:00 TESİS ÇALIŞMASI YALI MAHALLESİ İLÇE EMNİYET TESİSLERİ PLAJI, HAVAKUV.KOM.DİNLENME TESİSLERİ, HAVA TEKNİK OKULLARI KOM.KARTAL BURNU, AĞAPARK VE CİVARLARI
22.05.2022 14:00 16:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YALI MAHALLESİ İLÇE EMNİYET TESİSLERİ PLAJI, HAVAKUV.KOM.DİNLENME TESİSLERİ, HAVA TEKNİK OKULLARI KOM.KARTAL BURNU, AĞAPARK VE CİVARLARI
BAYINDIR
22.05.2022 11:00 15:00 TESİS ÇALIŞMASI ARAPBAŞI TR-1 VE TR-2, TOKATBAŞI, KARAHALILLI, FURUNLU, SÖĞÜRÖREN, ÇAMLIBEL, KIZILCAĞAÇ, ELIFLI, YEŞILOVA, CANLI MAHALLELERI TAMAMI İLE ENERJI ALAN ÖZEL TRAFOLAR
BERGAMA
22.05.2022 09:00 16:00 TESİS ÇALIŞMASI SÜLEYMANLI MAHALLESİ VE CİVARLARI
22.05.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI GÖBELLER, AŞAĞICUMA MAHALLELERİ VE CİVARLARI
BEYDAĞ
22.05.2022 09:30 17:30 TESİS ÇALIŞMASI MUTAFLAR MAHALLASI KARAKUZU MEVKII VE CIVARLARI
BORNOVA
22.05.2022 09:00 14:00 TESİS ÇALIŞMASI EDE DEMİR-ÇELİK,AKG YALITIM VE İNŞAAT MALZ. SAN. TİC. AŞ,DOĞAN PLASTİK,TYH ULUSLARARASI TEKS.PAZ.,DEPA KAUÇUK,VOLTAR GIDA, KILIÇLAR DIŞ TİC.MET.MAD. ENERJİ SAN.A.Ş.,EGEMEN YIKAMA,EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ,DESA ENERJİ, ANADOLU EFES BİRA,İZELTAŞ,AYSALLAR PETROL
22.05.2022 09:00 11:00 TESİS ÇALIŞMASI AYSALLAR PETROL,ŞERAFETTİN ÇETİN,ÇANKAYA PRES DÖKÜM,BMC SAN.,BİRLİK OTO ŞENET ÖZKALAY,MAYER MOBİLYA,İKİ EL MAK.SAN,CESUR PLASTİK,TIP-MED LTD. ŞTİ.,KEREVİTAŞ GIDA SAN.TİC.A.Ş.,BIYIKLAR METAL GERİ DÖNÜŞÜM,İZELTAŞ
22.05.2022 09:00 14:00 TESİS ÇALIŞMASI AYSALLAR PETROL,ŞERAFETTİN ÇETİN
22.05.2022 10:00 12:00 TESİS ÇALIŞMASI ALİ DÖNMEZ DEPO TESİSLERİ,TEKNİK HORTUM BORU SAN.A.Ş.,ZANDAR&ZİMEKS DERİ GIDA TUR.SAN.,KADIOĞLU UN YENİ STİL AYDINLATMA,OSMAN KIZILKAYA&İPEK OPTİK,ONETEKS, ASAŞ PETROL,ÇAĞATAY YEM SAN.,BEFORMET METAL,PINARBAŞI MAHALLESİ KISMEN 7408 SOKAK,HABAŞ,NAİL ÇUHADAR,DEVASA EĞİTİM HİZMETLERİ (TERMAK DEPO TESİSLERİ), TIPSAN,DALAN KİMYA ALAADDİN ORHAN,BMC SAN, ŞERAFETTİN ÇETİN,ÇARKAN ELK SAN.HASAN ALİ TURGUT
BUCA
22.05.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI YENİ MAHALLE,TSE
KEMALPAŞA
22.05.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI AŞAĞI KIZILCA MAH. AKALAN MAH. ARMUTLU 85 YIL CUMHURIYET MAH. ÇAMBEL MAH. KEMALPAŞA OSB MAH. MEHMET AKIF ERSOY MAH. YUKARI KIZILCA MERKEZ MAH. 2. ÖTEYAKA SK. 1500 SK. ANKARA CD. AMBARKAVAK MEVKII. SÖĞÜTLÜÇEŞME. KARAYIRT. PAŞAYERI. İZMIR ANKARA CD. HAYVANKIRAN. AYDERESI SULUK KÜMEEVLER. 40 SK. 24 SOKAK VE CIVARLARI
22.05.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI KIZILÜZÜM MAH. KEMALPAŞA OSB 16.SK VE CIVARLARI
22.05.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI KIZILÜZÜM MAH TAMAMI. 9 SOKAK, KEMALPAŞA KIZILÜZÜM YOLU, MEDEN ALTI MEVKII, ULUCAK KEMALPAŞA CAD, BEYPINARI MEVKII YOLU, ÇINARKÖY KIR OVASI MEVKII VE CIVARLARI
22.05.2022 09:00 12:00 TESİS ÇALIŞMASI SEKIZEYLÜL MAH.CINAR MAH., , EŞREF RUMI CAD., KIRAZLI CAD., HOCA AHMET YESEVI CAD., 88, 102, 5009, 88/2, 89/1, 5002, 103/1, 96, 99 SOKAKLARI VE CIVARLARI
KONAK
22.05.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI HALKAPINAR ,MURAT MAHALLESİ,GAZİLER,ADEM YAVUZ CADDELERİ,GIDACILAR ÇARŞISI,1201,1202,1202/1-2-4-1207,1207/1 SOKAKLAR VE CİVARI
MENDERES
22.05.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI TEKELI MH. KÖY İÇI TAMAMI
22.05.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI AHMET KADIOĞLU ÖZEL TR
MENEMEN
22.05.2022 08:00 12:00 TESİS ÇALIŞMASI EMİRALEM YAYLA MAHALLESİ NERGİS SOKAK, 9 EYLÜL KURTULUŞ CADDESİ, FAİK BEY, 2523 SOKAKLARI VE CİVARLARI
22.05.2022 09:00 16:00 TESİS ÇALIŞMASI KOYUNDERE KARAAĞAÇ YOLU BAHÇEŞEHİR KOLEJİ, YILMAZ KERESTECİLİK, EGE TİRE GIDA, İLHANLAR ÜZÜM, İSHAK ÖZSEVİL, POLİSAN BOYA, VEDAT ÖNEN OTOMOTİV ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI
22.05.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI KASIMPAŞA MAHALLESİNİN TAMAMI VE CİVARLARI
22.05.2022 12:00 16:00 TESİS ÇALIŞMASI EMİRALEM TARIMSAL ABONELER
NARLIDERE
22.05.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI BADEMLI MAHALLLESI
22.05.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI ANAFARTALAR, ATATÜRK, CUMHURIYET, SÜLEYMAN DEMIREL, GÖLCÜK MAHALELERI KISMEN