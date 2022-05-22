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İzmir su kesintisi 22 Mayıs Pazar

İZSU bugün su kesintisi yapılacak ilçeleri açıkladı. İzmir'de kesintilerin ne kadar süreceği ve hangi ilçelerde etkili olacağı merak ediliyor. İşte İZSU'nun duyurusuna göre 22 Mayıs Pazar İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...