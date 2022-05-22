İzmir su kesintisi 22 Mayıs Pazar

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanacak? soruları araştırılıyor. İZSU bugüne ait planlı su kesintilerini paylaştı. İşte 22 Mayıs İzmir su kesintisi detayları...
İZSU bugün su kesintisi yapılacak ilçeleri açıkladı. İzmir'de kesintilerin ne kadar süreceği ve hangi ilçelerde etkili olacağı merak ediliyor. İşte İZSU'nun duyurusuna göre 22 Mayıs Pazar İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanacak? soruları araştırılıyor. İZSU bugüne ait planlı su kesintilerini paylaştı. İşte 22 Mayıs İzmir su kesintisi detayları...
BORNOVA YEŞİLOVA, RAFET PAŞA
22.05.2022 saat 11:20 ile 13:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARŞIYAKA YALI
22.05.2022 saat 11:20 ile 12:20 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KINIK YAYAKENT
22.05.2022 saat 09:40 ile 12:40 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK MURAT, MİLLET
22.05.2022 saat 11:25 ile 13:25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
TORBALI FEVZİ ÇAKMAK
22.05.2022 saat 10:45 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.
URLA KALABAK
22.05.2022 saat 10:45 ile 12:30 arasında yaklaşık 1 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.