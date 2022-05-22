‘Kuzumun katili doktor’

Kızı restoranda yediği yemekten hayatını kaybeden anne, hastanede yaşam savaşı veren oğlunun hastaneye ilk getirildiği andaki fotoğrafını paylaşarak isyan etti. Oğlunun baygın halde olmasına rağmen, doktorun çocuğun durumunda kritik bir şey olmadığını söyleyerek kendilerine ambulans vermediğini belirten Hasret Mercankaya, "Doktor, Ege'nin durumunda kritik bir şey yok ki ambulans veremem, dediği gün benim güzel oğlumun değerleri o kadar yüksekmiş ki, doktor kuzumun katili. Oğlum da hala yoğun bakımda" dedi.

6 yaşındaki kızları Ece'yi kaybeden Mercankaya ailesinin oğulları Ege'nin yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Sosyal medya hesabından oğlunun yoğun bakımdaki fotoğrafını paylaşan anne, kızının ölümü ve oğlunun durumunda hastanedeki doktorların ihmali olduğunu öne sürdü.

TEŞHİS KONULAMADI

Hollanda'dan tatil için Aydın'ın Didim ilçesindeki yazlık evlerine gelen Mercankaya çifti, 13 Nisan'da İzmir Gaziemir'de bulunan bir restoranda çocukları Ece Melisa ve Ege ile patlıcan yemeği ve sulu köfte yedi. Yemeğin ardından Mercankaya ailesi Didim'e dönerken anne Mercankaya ile 2 çocuğu rahatsızlandı. Didim Devlet Hastanesi'ne tedavi amacıyla birkaç kere giden Hasret Mercankaya ve 2 çocuğuna herhangi bir teşhis konulamadı.

Durumlarının ağırlaşması üzerine 6 yaşındaki Ece, 17 Nisan'da Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne, kardeşi 4 yaşındaki Ege Mercankaya ise 18 Nisan'da Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

MÜCADELEYİ KAYBETTİ

Kızıyla birlikte getirildiği ADÜ'de yapılan tedavi sonucunda anne Mercankaya taburcu olurken, kızı Ece Melisa ise yaşam mücadelesini kaybetti. Ece Melisa'nın cenazesi, otopsinin ardından Manisa'da toprağa verildi. Ege'nin de yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Anne Hasret Mercankaya ölen kızının otopsi raporunun halen çıkmadığını ve oğlu Ege'nin de yoğun bakımda tedavisinin devam ettiğini belirterek yaşadıklarına isyan etti.

IHMALLER ZINCIRI IDDIASI

KIZININ ölümünde doktorların ihmali olduğunu da öne süren anne Hasret Mercankaya, "Ece'nin katili Aydın Didim Devlet Hastanesi acil doktorlarıdır. Kocaman bir sorumsuzluk ve ihmalsizlikler zinciri söz konusu. Ece'nin otopsi raporu hala çıkmadı. Ege ise hala Ege Üniversitesi'nde yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor. Yeter artık biri bir annenin feryadını duyun" dedi.

DOKTORA SORUSTURMA AÇILDI

MERCANKAYA ailesi, Didim Devlet Hastanesi'nde görevli doktor hakkında suç duyurusunda bulundu. Ece'nin ön otopsi raporunda ölüm nedeni, 'belirsiz' olarak kayda geçmişti. Ece'den alınan örneklere yapılan detaylı otopsi işleminin sonucu beklendiği, otopsi raporunun ardından savcılığın iddianamesini tamamlayıp olayla ilgili davanın açılması bekleniyor. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü de Ece Mercankaya'nın ölümüyle ilgili olarak Didim Devlet Hastanesi görevli personeli hakkında idari soruşturma yürütüyor.

KAZIM YÖRÜKÇE