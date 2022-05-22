SMA hastası Kaan Efe’ye sürprız doğum günü

SMA Hastası Kaan Efe için evinin önünde doğum günü partisi düzenlendi. Partiye katılan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, yardım kampanyası için destek çağrısında bulundu.
Sağlığı nedeniyle Kaan Efe, yaş günü partisine pencereden katılabildi. Doğum günü partisine Başkan Hakan Koştu, eşi Yıldız Koştu, kampanya çalışanları ve vatandaşlar katıldı.
Koştu, İzmir Valiliği izni ile başlatılan kampanyanın hesap numarasını vererek, herkesi yardım etmeye çağırdı. Hesap Numaraları: 6201'e Kaan Efe yaz gönder 1 sms=20 TL, Hesap: TR66 0006 7010 0000 0096 9412 92, DOLAR Hesap: TR34 0006 7010 0000 0096 9229 53, EURO Hesap: TR06 0006 7010 0000 0096 8929 02, Alıcı=KAAN EFE ŞANAL, SWIFT KODU :YAPITRISXXX, NL68 BUNQ 2068 0895 72, Alıcı: SmaKids.