AK Partili vekil Bekle Buca’da inceleme yaptı

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, İzmir Buca'da inşaatı devam eden 9 okul ile yine deprem yönetmeliğine uygun olmadığı için yıkılıp yeniden yapımına başlanan Hükümet Konağı inşaatlarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Bekle'ye Buca İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş ve AK Parti Buca İlçe Başkanı Hakan Kalfaoğlu eşlik etti. İnceleme sırasında İzmir'in en büyük ilçesi olan Buca'ya kamu yatırımlarında en büyük payı ayırdıklarını hatırlatan Bekle, inşaatı devam eden yatırımların zamanında bitirilmesi için çalışmaların titizlikle sürdüğünün altını çizdi.

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