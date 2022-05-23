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Haberler İzmir Alsancak’ta gürültü kabusu

Alsancak’ta gürültü kabusu

23.5.2022

Alsancak’ta gürültü kabusu
İzmir Konak'taki Alsancak semtinde eğlence merkezlerinin yoğunlukta bulunduğu Kordon ve civarında araçlarıyla tur atan kişilerin aşırı yüksek sesle müzik dinlemeleri, çevre sakinlerinin kabusu oldu. Özellikle hafta sonları yoldan geçenlerin araçlardan yükselen müzik sesleri yüzünden uyuyamadıklarını belirten vatandaşlar, Yeni Asır aracılığıyla yetkilileri göreve çağırdı. Durumu yetkililere defalarca bildirmelerine rağmen sorunun çözülmediğini ve yaz aylarında şikayetlerinin daha da arttığını belirten vatandaşlar, "Bizler Cumhuriyet Bulvarı ve Gündoğdu Meydanı'nda ikamet ediyoruz. İkinci kordonda araçlar sonuna kadar müziğin sesi açık halde ilerliyorlar. Konuyla bir türlü ilgilenen olmadı. Evlerimizde oturamaz, uyuyamaz hale geldik. İzmir'in en nezih mahallesi olan Alsancak maalesef düşüncesiz insanlara teslim olmuş durumda. Bu yüzden evlerini satıp sakin yerlere gitmeyi düşünenlerimiz var" dedi.

■ TOLGA TEKİN
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