İzmir’de su kesintisi 23 Mayıs Pazartesi

Su ve elektrik kesintileri yoğun olarak araştırılıyor. İZSU'nun duyurusuna göre bugün İzmir'de de birçok ilçede su kesintileri yaşanması bekleniyor. İşte 23 Mayıs Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...
İZSU'nun duyurusuna göre bugün İzmir'de birçok ilçede su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanacak? soruları araştırılıyor. İşte 23 Mayıs Pazartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
Su ve elektrik kesintileri yoğun olarak araştırılıyor. İZSU'nun duyurusuna göre bugün İzmir'de de birçok ilçede su kesintileri yaşanması bekleniyor. İşte 23 Mayıs Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...
BEYDAĞ MUTAFLAR
23.05.2022 saat 09:30 ile 15:00 arasında yaklaşık 5 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
BORNOVA YEŞİLOVA, RAFET PAŞA
23.05.2022 saat 10:45 ile 12:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BUCA ÇAMLIK, UFUK
23.05.2022 saat 10:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR DOĞANAY, REİS, REFET BELE, ESENLİK
23.05.2022 saat 10:10 ile 12:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR TAHSİN YAZICI, REFET BELE, ALİ FUAT CEBESOY, ESENLİK
23.05.2022 saat 10:10 ile 12:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARABURUN KÜÇÜKBAHÇE
23.05.2022 saat 10:45 ile 12:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KINIK YENİ
23.05.2022 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK LEVENT, FERAHLI, ZEYTİNLİK
23.05.2022 saat 10:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN KEMAL ATATÜRK, GAZİ, ULUS
23.05.2022 saat 10:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
NARLIDERE YENİKALE, SAHİLEVLERİ, ILICA
23.05.2022 saat 10:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ ŞİRİNKÖY
22.05.2022 saat 19:15 ile 23.05.2022 saat 17:00 arasında yaklaşık 21 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ KONAKLI, BOZDAĞ, TEKKE, OVACIK, ÇOBANLAR, ARTICAK, KAZANLI, BALABANLI, KARAKOVA, YOLÜSTÜ, GERELİ, ÇAMLICA
23.05.2022 saat 09:00 ile 18:30 arasında yaklaşık 9 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
SELÇUK 14 MAYIS
23.05.2022 saat 08:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
TORBALI ALPKENT, ERTUĞRUL, TEPEKÖY, TORBALI
23.05.2022 saat 10:00 ile 25.05.2022 saat 00:00 arasında yaklaşık 1 gün 14 saat su kesintisi olacaktır.