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Haberler İzmir Tombalacı 104 kişiye 189 bin TL ceza

Tombalacı 104 kişiye 189 bin TL ceza

23.5.2022

Tombalacı 104 kişiye 189 bin TL ceza
İzmır'in Bornova ilçesinde, iki ayrı adrese yapılan baskında 104 kişi tombala oynarken suçüstü yakalandı. Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökdere Mahallesi'ndeki konfeksiyon işçilerinin sendikasına ait bir bina ile Yaka Mahallesi'ndeki bir kıraathaneye ihbar üzerine baskın düzenledi. Operasyonlarda, tombala oynarken yakalanan 104 kişiye toplamda 189 bin 176 TL ceza kesilirken, kumar oynamak için kullanılan malzemelere de el konuldu. K.B. ve A.Ç. hakkında ise 'kumar oynamak için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem başlatıldı.
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