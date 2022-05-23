Zam üstüne zam yapıp eğlenceye servet harcıyor

CHP ve İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, sürekli ekonomik kriz ve "vatandaş yardıma muhtaç" söylemleriyle algı oluşturmaya çalışırken Büyükşehir'in 2022 yılında eğlence, konser, sanat organizasyonları ve belediye hizmeti için yaptığı ihalelerin toplam tutarı dudak uçuklattı. 2022 yılı için yapılan 9 Aralık 2021'deki organizasyon hizmet alımı için yapılan ihale de dahil edildiğinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2022 yılında bu tür organizasyonlar için yaptığı toplam 17 ihalenin bedeli 29 milyon lirayı buldu. Bir yandan su ve ulaşım ücretlerine her ay her ay otomatik zamma bağlayan Soyer'in diğer yandan bu tür hizmetler için bol keseden para dağıtması şaşkınlık yarattı.



BİRİ BİTİYOR BİRİ BAŞLIYOR

En son Uluslararası Gençlik ve Dans Festivali ihalesini 508 bin lira bedelle Enfest Organizasyon firmasına veren Büyükşehir, şimdi de 1 Haziran'da 2. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali organizasyonu için ihale yapacak. CHP ve Soyer'in bir yandan "millet aç" diye algı oluşturmaya çalışılırken yaptıkları bu masraf, 'Bu ne yaman çelişki' dedirtti. Bu arada 17 ihalenin 7'sinin Aysa Organizasyon isimli firmaya gitmesi de dikkat çekti.

TEMMUZ'DA ÇİFTE ZAM YAPACAK

Su ve ulaşıma her ay enflasyon oranında otomatik zam yapan Büyükşehir Belediyesi, önümüzdeki Temmuz ayında suya bu otomatik artışın dışında ekstradan yüzde 15 daha zam yapma kararı aldı.

SERVET HARCANAN ORGANİZASYONLARDAN BAZILARI

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