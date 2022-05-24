Arkadaşını silahla bacağından vurdu

İZMİR'İN Çiğli ilçesinde arkadaşı tarafından bacağından vurulan adam hastaneye kaldırıldı. Olay önceki akşam saat 20.30 sıralarında meydana geldi. 38 yaşındaki Cemil Akdemir bacağından silah yarası ile Çiğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bacağına isabet eden mermi çıkarılan ve hayati tehlikesi bulunmayan Cemil Akdemir tedavisinin ardından servise alındı.

Polis ekipleri tarafından ifadesine başvurulan Akdemir, kendisini yakın arkadaşı olan Osman Atıcı'nın vurduğunu söyledi.

Atıcı ile aralarında bir husumet olmadığını belirten Akdemir, olayın şakalaşırken kaza ile meydana geldiğini söyledi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Atıcı polis ifadesine başvurmak üzere gözaltına alındı. ■ FATİH ŞENDİL