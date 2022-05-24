Büyükşehir Belediyesi’nden 62 milyonluk satış

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, Çiğli'de 9 bin metrekare büyüklüğündeki 27 parsellik villa tipi konut alanını 62 milyondan satışa çıkardı. Parsellerin değeri 1 milyon 866 bin TL ile 2 milyon 910 bin lira arasında değişiklik gösterirken, toplam 62 milyon 284 bin Türk Lirası gelir elde edilmesi bekleniyor. Açık artırma yöntemi ile gerçekleşecek ihaleler 3 Haziran Cuma günü saat 11:00'de Büyükşehir'in Encümen Salonu'nda gerçekleşecek.

Önerilerin gönderildiği Hukuk Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonu'dan satışa oy çokluğu ile onay çıkmış, Plan ve Bütçe Komisyonu'nun AK Partili üyeleri Fatih Taştan, Erhan Çalışkan ve Fikret Mısırlı ise satışa karşı çıkarak karara şerh düşmüştü. Satılması planlanan alanın çok kıymetli olduğu ve ileride parayla bile alınamayacağı ifade edilirken, konu Büyükşehir Meclisi'nde de tartışmalara sahne olmuştu.