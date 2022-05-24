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Haberler İzmir Havagazı’ndan kahve kokuları yükselecek

Havagazı’ndan kahve kokuları yükselecek

24.5.2022

Havagazı’ndan kahve kokuları yükselecek
İZMİR Coffee Festival 27-28-29 Mayıs'ta Alsancak'taki Tarihi Havagazı Fabrikası'nda kahve severleri ağırlayacak. Festivalde 90 marka, nitelikli kahveler, yerli ve yabancı kahve dükkanları, kahvenin tüm paydaşları yer alırken, 3 gün boyunca 15 canlı konser, 36 Workshop, Coffee Talks ve seminerler gerçekleştirilecek. Festivalde ayrıca, galibinin Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı elde edeceği AEROPRES Türkiye Kahve Şampiyonası da düzenlenecek. Festivalde kahve keyfine; Gaye Su Akyol, Gripin, Bedük, Grogi, Umut Kaya, Cansu Nihal Akarsu, Yok Öyle Kararlı Şeyler, Ege Çubukcu - Güliz Ayla, Köfn, Yasak Helva, Peter Di Carlo, Ayan Beyan, Yiğit Boyunağa ve Bambaşka gibi isimler de eşlik edecek. ■ MELİH DEMİRTAŞ
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