İzmir elektrik kesintisi 24 Mayıs Salı

İzmir'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar hangi ilçelerde elektrik kesintilerinin olacağını araştırıyor. İşte GDZ Elektrik'in duyurusuna göre İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
İzmir'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugün kesinti yaşanacak ilçeleri paylaştı. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 24 Mayıs Salı İzmir elektrik kesintisi detayları...
İzmir'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar hangi ilçelerde elektrik kesintilerinin olacağını araştırıyor. İşte GDZ Elektrik'in duyurusuna göre İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
ALİAĞA
24.05.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE HELVACI BÖLGESİ BARBAROS HAYRETTİN PAŞA MAHALLESİ NURETTİN BAYRAV CADDESİ, 2204. 2201 SOKAKLARI, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK CADDESİ, 2200 SOKAK, GENÇLİK, YAZAR NAMIK KEMAL CADDELERİ, 220, 2410, 2417, 2410 SOKAKLARI VE CİVARLARI
BAYRAKLI
24.05.2022 09:00 13:00 AG TESİS ÇALIŞMASI MANSUROĞLU MAHALLESİ SAKARYA CADDESİ,273,273/6,273/5,273/4 SOKAKLAR VE CİVARI
24.05.2022 09:00 17:00 OG BAKIM ÇALIŞMASI GÜMÜŞPALA,EMEK MAHALLELERİ,ANADOLU CADDESİ,7000,7001,7002,7003,7004, 7005,7007,7008,7009,7010,7018,7020,7021,7022,7023,7024,7024,7025,7026,7027 SOKAKLAR VE CİVARI
24.05.2022 13:00 17:00 AG TESİS ÇALIŞMASI MANSUROĞLU MAHALLESİ,273,273/6,273/8 SOKAKLAR VE CİVARI
24.05.2022 13:00 13:30 AG TESİS ÇALIŞMASI MANSUROĞLU MAHALLESİ,273/8,273/6,273/5 SOKAKLAR VE CİVARI
BERGAMA
24.05.2022 09:00 14:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ZAĞNOS MAHALLESİ VE CİVARLARI
24.05.2022 14:00 18:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ZAĞNOS MAHALLESİ VE CİVARLARI
BORNOVA
24.05.2022 10:00 14:00 AG BAKIM ÇALIŞMASI ATATÜRK MAHALLESİ,835,834,895,889,884,887,836/1 SOKAKLAR VE CİVARI
BUCA
24.05.2022 09:00 17:00 AG TESİS ÇALIŞMASI YİĞTLER MAHALLESİ,FEVZİ ÇAKMAK,ADNAN KAHVECİ CADDELERİ,331,345,343, 333, 341 SOKAK VE CİVARLARI
24.05.2022 09:00 13:00 AG TESİS ÇALIŞMASI BARIŞ MAHALLESİ,ADNAN KAHVECİ CADDESİ,AFET EVLERİ,366 SOKAK VE CİVARLARI
ÇEŞME
24.05.2022 10:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ILDIR MAHALLESI TINAZTEPE MEVKII, TERMALKENT SITESI, PINAR BALIK ÇIFTLIĞI, GÜNKENT SITESI VE ÇEVRESI
DİKİLİ
24.05.2022 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE GÖKÇEAĞIL MAHALLESİ VE CİVARLARI
KARŞIYAKA
24.05.2022 09:00 12:00 AG TESİS ÇALIŞMASI NERGİZ MAHALLESİ,1775/2,1775/5,1775/6,BERRİN TAŞAN SOKAKLAR VE CİVARI
24.05.2022 09:30 17:30 OG BAKIM ÇALIŞMASI DONANMACI, AKSOY, BOSTANLI MAHALLELERİ,1727,1728,1734,1735,1737, 1738,1739 SOKAKLAR VE CİVARI
24.05.2022 12:00 17:00 AG TESİS ÇALIŞMASI NERGİZ MAHALLESİ,1775/2,1775/5,1775/6,1775/3,BERRİN TAŞAN SOKAKLAR VE CİVARI
KİRAZ
24.05.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İSTIKLAL MAHALLESI HÜKÜMET VE HOCA İBRAHIM EFENDI CADDELERI, PATLANGIÇ, PAPATYA, KEREM, İNÖNÜ, İNCE, HUZUR, HASTANE, HANCIOĞLU, GÜNDOĞDU, BAL, ARIKBAŞI, GÜNEŞ VE GÜL SOKAKLAR
24.05.2022 09:30 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ARKACILAR MAH. OVA SOK. YENIŞEHIR MAH. TAMAMI, ŞEMSILER MAH.TAMAMI,UMURCALI MAH.ÇAKALTEPE VE HANYIKIĞI SOK. VE YENIŞEHIR İÇME SUYU ,İZMIR DAMIZLIK BIRLIĞI, BELEDIYE ARITMA TESISI VE BELEDIYE İÇME SUYU ÖZEL TRAFOLARI
24.05.2022 09:30 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UMURCALI MAH. HANYIKIĞI SOKAK VE CIVARI
24.05.2022 13:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UMURCALI MAH. MERKEZ SOKAK VE CIVARLARI
24.05.2022 13:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UMURCALI MERKEZ SOKAK VE CIVARININ BIR KISMI, İBB KIRAZ TELSIZ RÖLE İSTASYONU ÖZEL TRAFO VE CIVARI
MENDERES
24.05.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TEKELI SERA SK. ÇILEME TOPRAK YAŞAM BAHÇELERI CIVARI
MENEMEN
24.05.2022 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE KASIMPAŞA MAHALLESİ ŞEHİT PİYADE KORAY CÖMERT CADDESİ 1023, 1025, 1012 SOKAKLARI VE CİVARLARI
ÖDEMİŞ
24.05.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÖLCÜK MAHALLESI VE BAYIRLI MAHALLESI BOĞAZ MEVKII
24.05.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YOLÜSTÜ MAHALLESI
24.05.2022 10:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÜÇEYLÜL, EMMIOĞLU, UMURBEY MAHALLELERI KISMEN, AYRICA YOLÜSTÜ, GERELI, TÜRKÖNÜ, ERTUĞRUL, KURUCUOVA, KIŞLA, GERÇEKLI, BÜYÜKAVULCUK, KÜÇÜKAVULCUK, BIRGI, ÜÇKONAK, KUTLUBEYLER, BUCAK, CEVIZALAN, HACIHASAN, KEMER MAHALLELERININ TAMAMI