İzmir elektrik kesintisi 24 Mayıs Salı

KİRAZ

24.05.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İSTIKLAL MAHALLESI HÜKÜMET VE HOCA İBRAHIM EFENDI CADDELERI, PATLANGIÇ, PAPATYA, KEREM, İNÖNÜ, İNCE, HUZUR, HASTANE, HANCIOĞLU, GÜNDOĞDU, BAL, ARIKBAŞI, GÜNEŞ VE GÜL SOKAKLAR

24.05.2022 09:30 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ARKACILAR MAH. OVA SOK. YENIŞEHIR MAH. TAMAMI, ŞEMSILER MAH.TAMAMI,UMURCALI MAH.ÇAKALTEPE VE HANYIKIĞI SOK. VE YENIŞEHIR İÇME SUYU ,İZMIR DAMIZLIK BIRLIĞI, BELEDIYE ARITMA TESISI VE BELEDIYE İÇME SUYU ÖZEL TRAFOLARI

24.05.2022 09:30 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UMURCALI MAH. HANYIKIĞI SOKAK VE CIVARI

24.05.2022 13:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UMURCALI MAH. MERKEZ SOKAK VE CIVARLARI

24.05.2022 13:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UMURCALI MERKEZ SOKAK VE CIVARININ BIR KISMI, İBB KIRAZ TELSIZ RÖLE İSTASYONU ÖZEL TRAFO VE CIVARI



MENDERES

24.05.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TEKELI SERA SK. ÇILEME TOPRAK YAŞAM BAHÇELERI CIVARI

