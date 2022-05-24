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İzmir merkezli FETÖ operasyonu! 26 ilde harekete geçildi

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik İzmir merkezli 26 ilde 60 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Öte yandan FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan 26'ncı operasyon çerçevesinde bin 646 kişinin tutuklandığı öğrenildi.

AA İHA

24.05.2022, 08:32 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022, 08:34

İzmir merkezli FETÖ operasyonu! 26 ilde harekete geçildi

İzmir merkezli 26 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik 37 asker, 23'ü darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere 60 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı İzmir Bölge Başkanlığı, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı ile sağladığı koordinasyon, veri karşılaştırılmasına dayalı işlemler sonucu örgütle irtibatları bulunduğuna yönelik deliller tespit edilen 11'i Kara Kuvvetleri, 16'sı Deniz Kuvvetleri, 2'si Hava Kuvvetleri ve 8'si Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 29'u muvazzaf 37 asker ile 23'ü de darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı aldı.

Polis ve jandarma ekipleri 26 ilde 60 şüphelinin yakalaması ve gözaltına alınması için eş zamanlı operasyon başlattı.

26 AYRI OPERASYON, 646 TUTUKLAMA
Öte yandan, FETÖ/PDY'ye yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çereçvesinde bir yılda gerçekleştirilen 26 ayrı operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 3 bin 835 şüpheliden 2 bin 337'si muvazzaf, 712'si muvazzaf olmayan asker, 831'i darbe girişimi sonrası kapatılan askeri okul öğrencisi olduğu öğrenilen şüphelilerden bin 646'sı tutuklandı. Ayrıca, 597 şüpheli faydalı itirafçı olduğu gerekçesiyle serbest bırakıldığı öğrenildi.

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