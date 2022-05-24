İzmir su kesintisi 24 Mayıs Salı

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanacak? İZSU bugün İzmir'de su kesintileri olacak ilçeleri paylaştı. İşte 24 Mayıs Salı İzmir su kesintisi detayları...
İZSU'nun duyurusuna göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. İzmir'de hangi ilçelerde su kesintilerinin olacağı ve suların ne zaman geleceği araştırılıyor. İşte 24 Mayıs Salı İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanacak? İZSU bugün İzmir'de su kesintileri olacak ilçeleri paylaştı. İşte 24 Mayıs Salı İzmir su kesintisi detayları...
BORNOVA MERKEZ, TUNA
24.05.2022 saat 09:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME ÇİFTLİK
24.05.2022 saat 11:25 ile 13:00 arasında yaklaşık 1 saat 35 dakika su kesintisi olacaktır.
FOÇA FATİH, FEVZİ ÇAKMAK, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
24.05.2022 saat 09:30 ile 14:00 arasında yaklaşık 4 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
KARABURUN KÜÇÜKBAHÇE
23.05.2022 saat 10:45 ile 12:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK TRAKYA, ANADOLU, ZEYBEK, HUZUR
24.05.2022 saat 09:30 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
KONAK KÜLTÜR, İSMET KAPTAN, ALSANCAK
24.05.2022 saat 10:40 ile 12:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN FATİH, YILDIRIM
24.05.2022 saat 10:30 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ YOLÜSTÜ, GERELİ, TÜRKÖNÜ, ERTUĞRUL, KURUCUOVA, KIŞLA, GERÇEKLİ, BÜYÜKAVULCUK, KÜÇÜKAVULCUK, BİRGİ, ÜÇKONAK, KUTLUBEYLER
24.05.2022 saat 09:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR PAYAMLI
24.05.2022 saat 09:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
TORBALI, ALPKENT
24.05.2022 saat 10:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.
TORBALI ERTUĞRUL
24.05.2022 saat 11:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.