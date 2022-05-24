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İzmir su kesintisi 24 Mayıs Salı

İZSU'nun duyurusuna göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. İzmir'de hangi ilçelerde su kesintilerinin olacağı ve suların ne zaman geleceği araştırılıyor. İşte 24 Mayıs Salı İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...