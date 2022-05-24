Karşıyaka Belediyesi’ne bozuk yol tepkisi

KARŞIYAKA'DA Alaybey'den Bostanlı'ya, Örnekköy'den Cumhuriyet'e kadar tüm mahallelerde yaşanan bozuk yol ve çukur problemi, vatandaşı canından bezdirdi. Yaşanan sıkıntıları dile getiren son isim AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Didem Keseli oldu.

'SİZ SOKAKLARI BÖLDÜNÜZ'

TÜRKİYE'NİN gözbebeği olan bir ilçenin CHP elinde mayın tarlasına dönüştüğünü ifade eden Keseli, "Ata Sanayi Sitesi'ne baktığınızda Karşıyakalıların araçlarının tamir için sıraya girdiğini göreceksiniz. Çukurların sayısı öyle fazla ki kaçmak mümkün değil" dedi.

AK Parti'nin Türkiye'nin dört bir yanını duble yollarla, bölünmüş yollarla birbirine bağladığını da aktaran Didem Keseli, "Bunu küçümsemeye çalışanlar, iki sokağı çukursuz olarak birbirine bağlamayı bile beceremiyor. Seçim vaadi olarak battı çıktı yapacağını söyleyen Başkan Cemil Tugay bahane rekorları kırarken, ilçemiz kazılıp bırakılan dev bir şantiyeye dönmüştür. Karşıyaka bu hizmetsizliği hak etmiyor. Karşıyaka bu plansızlığı, bu çukurları hak etmiyor. İlçemizi yeniden ayağa kaldıracak, imar ve iskan edecek yegana çözümse AK belediyeciliktir" ifadelerini kullandı.