Şehit Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya kimdir? Hüseyin Cankaya nereli?

Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya'nın Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında şehit olduğu MSB tarafından duyuruldu. Açıklama sonrası ise Şehit Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya nereli? Şehit Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya kaç yaşındaydı? Şehit Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya nereli? soruları en çok araştırılanlar arasında. İşte ayrıntılar...

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ HÜSEYİN CANKAYA KİMDİR?

Şehit Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya, Meluni Dağı kırsalında görevliydi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Meluni Dağı kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada üç askerin şehit olduğu, dört askerin yaralandığı aktarıldı.

Şehit Cankaya'nın nişanlı olduğu ve bu yaz yapılacak düğünle dünyaevine girmeyi planladığı öğrenildi.

Şehidin babası Niyazi Cankaya'nın nakliyecilik yaptığı, anne Nazire Cankaya'nın ise ev hanımı olduğu belirtildi.

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