İzmir elektrik kesintisi 25 Mayıs Çarşamba

İzmir'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintilerin hangi ilçelerde etkili olacağı ve ne kadar süreceği araştırılıyor. İşte GDZ Elektrik duyurusuna göre İzmir elektrik kesintisi detayları....
Elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. GDZ Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de de bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde kesintiler olacak? İşte 25 Mayıs Çarşamba İzmir'de kesinti yaşanacak ilçeler...
İzmir'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintilerin hangi ilçelerde etkili olacağı ve ne kadar süreceği araştırılıyor. İşte GDZ Elektrik duyurusuna göre İzmir elektrik kesintisi detayları....
ALİAĞA
25.05.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YENİ MAHALLE 824, 1007, 981, 822, 813, 824, 820 SOKAKLARI, NENE HATUN CADDESİ, 847 SOKAK, KAZIM KARABEKİR CADDESİ, 818.SOKAK VE CİVARLARI
BAYRAKLI
25.05.2022 09:00 14:00 AG TESİS ÇALIŞMASI MANSUROĞLU MAHALLESİ,SAKARYA CADDESİ,273/1,273/7,273/2,273/3,273 SOKAKLARI VE CİVARI
25.05.2022 09:00 14:00 OG BAKIM ÇALIŞMASI MANSUROĞLU MAHALLESİ,SAKARYA CADDESİ,273/1,273/7,273/2,273/3,273 SOKAKLARI VE CİVARI
25.05.2022 10:00 11:00 AG BAKIM ÇALIŞMASI GÜMÜŞPALA MAHALLESİ,7019,7018/2 SOKAKLAR VE CİVARI
BERGAMA
25.05.2022 09:00 12:00 ENH BİTKİ ÖRTÜSÜ TEMİZLİĞİ VE AĞAÇ BUDAMA İŞİ GÜNEŞLİ MAHALLESİ VE CİVARLARI
25.05.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KADIKÖY MAHALLESİ VE CİVARLARI
25.05.2022 13:00 18:00 ENH BİTKİ ÖRTÜSÜ TEMİZLİĞİ VE AĞAÇ BUDAMA İŞİ AYVATLAR MAHALLESİ VE CİVARLARI
BEYDAĞ
25.05.2022 10:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HALIKÖY MAH.OVACIK MEVKII
GÜZELBAHÇE
25.05.2022 09:00 17:00 OG TESİS ÇALIŞMASI ATATÜRK MAHALLESİ,740,ÖZLEM ,UFUK SOKAKLAR VE CİVARI
KARŞIYAKA
25.05.2022 09:30 17:30 OG BAKIM ÇALIŞMASI SOĞUKKUYU,ALAYBEY,TUNA,DONANMACI MAHALLELERİ,ZÜBEYDE HANIM CADDESİ, ATATÜRK BULV.,1671,1714,1716,1717,1762,1875,1876,1877,1878, SALAH BİRSEL, 1838,1839,1840,1843,1843/1 SOKAKLAR VE CİVARI
KİRAZ
25.05.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YENI MAH. MENDERES SOKAK, KÜÇÜK MENDERES, GÖKÇEN, DERE, MANOLYA, 1. ÇIKMAZ KARDELEN, ERMERAL, MANOLYA SOKAKLAR, 1, 2, 4, 6, 3, 5, 7, 9 VE 11 NOLU SOKAKLAR VE CIVARLARI
25.05.2022 09:30 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ARKACILAR MAH. OVA SOK. YENIŞEHIR MAH. TAMAMI, ŞEMSILER MAH.TAMAMI,UMURCALI MAH.ÇAKALTEPE VE HANYIKIĞI SOK. VE YENIŞEHIR İÇME SUYU ,İZMIR DAMIZLIK BIRLIĞI, BELEDIYE ARITMA TESISI VE BELEDIYE İÇME SUYU ÖZEL TRAFOLARI
25.05.2022 09:30 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UMURCALI MAH. HANYIKIĞI SOKAK VE CIVARI
25.05.2022 13:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UMURCALI MAH. MERKEZ SOKAK VE CIVARLARI
25.05.2022 13:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UMURCALI MERKEZ SOKAK VE CIVARININ BIR KISMI, İBB KIRAZ TELSIZ RÖLE İSTASYONU ÖZEL TRAFO VE CIVARI
KONAK
25.05.2022 09:00 17:00 AG TESİS ÇALIŞMASI GÜNEŞLİ MAHALLESİ,540 SOKAKLAR VE CİVARI
25.05.2022 09:00 17:00 AG TESİS ÇALIŞMASI ZAFERTEPE MAHALLESİ,538-539-540-606 SOKAKLAR VE CİVARI
MENEMEN
25.05.2022 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE KASIMPAŞA MAHALLESİ BAHRİYE ÜÇOK CADDESİ1009, 1015, 1024 SOKAKLARI VE CİVARLARI
25.05.2022 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE KASIMPAŞA MAHALLESİ BAHRİYE ÜÇOK CADDESİ1009, 1015, 1024 SOKAKLARI VE CİVARLARI
ÖDEMİŞ
25.05.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÖLCÜK MAHALLESI VE BAYIRLI MAHALLESI BOĞAZ MEVKII
25.05.2022 10:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BADEMLI, KEMENLER, PIRINÇÇI, BADEMLI MAHALLELERI
URLA
25.05.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜLBAHÇE MAHALLESI 12010,12010/1, 12012, 12014, 12016, 12018, 12018/1, 12020, 12022 VE GÜLBAHÇE CADDESININ BIR BÖLÜMÜDÜR.