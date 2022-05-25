İzmir elektrik kesintisi 25 Mayıs Çarşamba

KARŞIYAKA

25.05.2022 09:30 17:30 OG BAKIM ÇALIŞMASI SOĞUKKUYU,ALAYBEY,TUNA,DONANMACI MAHALLELERİ,ZÜBEYDE HANIM CADDESİ, ATATÜRK BULV.,1671,1714,1716,1717,1762,1875,1876,1877,1878, SALAH BİRSEL, 1838,1839,1840,1843,1843/1 SOKAKLAR VE CİVARI



KİRAZ

25.05.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YENI MAH. MENDERES SOKAK, KÜÇÜK MENDERES, GÖKÇEN, DERE, MANOLYA, 1. ÇIKMAZ KARDELEN, ERMERAL, MANOLYA SOKAKLAR, 1, 2, 4, 6, 3, 5, 7, 9 VE 11 NOLU SOKAKLAR VE CIVARLARI

25.05.2022 09:30 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ARKACILAR MAH. OVA SOK. YENIŞEHIR MAH. TAMAMI, ŞEMSILER MAH.TAMAMI,UMURCALI MAH.ÇAKALTEPE VE HANYIKIĞI SOK. VE YENIŞEHIR İÇME SUYU ,İZMIR DAMIZLIK BIRLIĞI, BELEDIYE ARITMA TESISI VE BELEDIYE İÇME SUYU ÖZEL TRAFOLARI

25.05.2022 09:30 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UMURCALI MAH. HANYIKIĞI SOKAK VE CIVARI

25.05.2022 13:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UMURCALI MAH. MERKEZ SOKAK VE CIVARLARI

25.05.2022 13:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UMURCALI MERKEZ SOKAK VE CIVARININ BIR KISMI, İBB KIRAZ TELSIZ RÖLE İSTASYONU ÖZEL TRAFO VE CIVARI

