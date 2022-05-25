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İzmir su kesintisi 25 Mayıs Çarşamba

İZSU tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. İzmir'de sular ne zaman gelecek? sorusu en çok araştırılanlar arasında yerini alıyor. İşte 25 Mayıs Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...