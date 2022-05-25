İzmir su kesintisi 25 Mayıs Çarşamba

İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İZSU bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İşte 25 Mayıs Çarşamba İzmir'de kesinti yaşanacak ilçeler...
İZSU tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. İzmir'de sular ne zaman gelecek? sorusu en çok araştırılanlar arasında yerini alıyor. İşte 25 Mayıs Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İZSU bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İşte 25 Mayıs Çarşamba İzmir'de kesinti yaşanacak ilçeler...
KİRAZ ARKACILAR, HALİLLER, ŞEMSİLER, UMURCALI, YENİKÖY, YENİŞEHİR
25.05.2022 saat 08:15 ile 17:30 arasında yaklaşık 9 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.
MENDERES ÇATALCA
25.05.2022 saat 09:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ GÖLCÜK, BAYIRLI, BADEMLİ, KEMENLER, PİRİNÇÇİ
25.05.2022 saat 09:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ BENGİSU, MİMAR SİNAN
25.05.2022 saat 10:15 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR HIDIRLIK, TEPECİK
25.05.2022 saat 10:50 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.
SELÇUK ÇAMLIK
25.05.2022 saat 10:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.