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Haberler İzmir İzmir’de geniş çaplı FETÖ operasyonu: 60 gözaltı

İzmir’de geniş çaplı FETÖ operasyonu: 60 gözaltı

25.5.2022

İzmir’de geniş çaplı FETÖ operasyonu: 60 gözaltı
İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı, veri karşılaştırılmasına dayalı işlemler sonucu örgütle irtibatları bulunduğuna yönelik deliller tespit edilen 60 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı. 11'i Kara Kuvvetleri, 16'sı Deniz Kuvvetleri, 2'si Hava Kuvvetleri ve 8'i Jandarma Genel Komutanlığına mensup 29'u muvazzaf 37 asker ile darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen 23 askeri okul öğrencisinin yakalanması için 26 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında 1 yarbay ve 3 binbaşının da bulunduğu şüphelilerden 44'ü gözaltına alındı.
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