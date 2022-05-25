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Haberler İzmir Kirasını ödeyemeyen esnafın peşine düştüler!

Kirasını ödeyemeyen esnafın peşine düştüler!

25.5.2022

Kirasını ödeyemeyen esnafın peşine düştüler!

İZMİR'DE Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) korona virüs sürecinde kapalı olan ve tesislerinde kiracı olan esnaftan aylık kira borcunun sadece yüzde 10'unu alıp, birikmiş kira borçları için de indirim ve taksitlendirme yaptı. Büyükşehir Belediyesi'nin 3 aylık kira ertelemesi dışında hiçbir kolaylık sağlamadığına dikkat çeken esnaf, birikmiş kira borçlarını da faizi ile isteyip, ödemeyenlere de haciz tebligatı göndererek korkuttuğunu söyledi.

Büyükşehir'in Konak'ta sahibi olduğu pasajdaki kiracılarla ihale usulü 10 yıllık, Konak Meydanı çevresindeki büfelerle de 3 yıllık kira sözleşmesi yaptığının altını çizen esnaf, "2 yıl pandemi ile geçti. Hiçbir kolaylık sağlanmadığı gibi kira borcunu ödemeyenlere haciz tebligatı gönderildi. Üstelik belediye kira borcunu avukatlık masrafı ile birlikte tahsil etmeye çalışıyor. Hiçbir kolaylık sağlamadılar" diye konuştu. ■ METİN BURMALI

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