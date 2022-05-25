Konak’ın Kadın Müzesi’ne ödül

KONAK Belediyesi Kadın Müzesi, Tarihi Kentler Birliği'nin 6'ncı Müze Özendirme Yarışması'nda, "Yaşam Kültürü Müzeleri" kategorisinde ödüle değer bulundu. Müze, kent ve Anadolu kültüründe kadının tarihsel rolünü anlatan yaklaşımı, geleneksel sivil mimari örneği bir yapının yeniden işlevsel hale getirilerek kamunun kullanımına açılması nedenleriyle ödüle layık görüldü. Konak Belediyesi'ne ödülü, haziran ayında yapılacak TKB Kahramanmaraş Buluşması kapsamında düzenlenecek 2022 TKB Müze Özendirme Yarışması Ödül Töreni'nde verilecek.