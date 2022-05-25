SMA’lı Kaan’ın umudunu çaldılar

İzmir'de Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastası 1 yaşındaki Kaan Efe Şanal'ın sağlığına kavuşabilmesi için çabalar sürerken, iş yerine bırakılan yardım kutusu, doğum günü gecesi çalındı. Bergama ilçesinde yaşayan SMA hastası Kaan Efe Şanal için 22 Mayıs'ta evlerinin önünde sürpriz doğum günü partisi düzenlendi. Kaan Efe, partiye evinin penceresinden katıldı.

KUTLAMA YAPILIYORDU

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu ve eşi Yıldız Koştu'nun da geldiği partiye katılanlar, üzerinde Kaan Efe'nin fotoğrafının bulunduğu 'Birlikte Kazanacağınız. SMA değil Kaan Efe kazanacak' yazılı dövizler açtı.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Türkiye genelinde Kaan Efe'yi yaşatabilmek için sürdürülen kampanyaya destek artarken, Bergama Çarşısı'ndaki ekler satılan işyerine de destek amaçlı yardım kutusu konuldu. Doğum günü partisinin yapıldığı gece, işyerine girip yardım kutusunu çaldığı belirlenen 2 kişi kaçtı. Polis güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.

'BU HIRSIZLIK BİZİ ÇOK ÜZDÜ'

OĞLUNUN sağlığına kavuşması için çaba harcadıklarını anlatan Barış Şanal, "Kaan Efe için 1 TL destek bile çok önemli. Oğlum için gecemiz, gündüzümüz birbirine karıştı. Bir baba olarak oğlumun sağlığıyla mı, gönüllülerimizin organizasyonu, tedaviye ulaşmak için yapılması gerekenlerle mi uğraşayım derken böyle bir hırsızlık olduğunu duyduk. Bu hırsızlık bizi çok üzdü" dedi.