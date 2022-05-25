Yüksek manevra kabiliyetli 10 yangın söndürme uçağı İzmir’e geldi

İzmir'e Air Tractor tipi 10 uçağın geldiğini hatırlatan Derince, şöyle konuştu:

"Bugün teknik ekibimiz 10 uçağın testini ve kabulünü yaptı. Bu uçaklar hem amfibi özelliği yani suya inerek su ikmali yapabiliyorlar hem de karadan tanker vasıtasıyla su alabiliyor. Havanın ve yakıtın durumuna göre 2 ila 4 ton arasında yakıtla beraber ağırlıkları var. Bu uçaklarımız su ve yüzde 20 retardant (yangının yoğunluğu azaltmak için kullanılan madde) karışımıyla uçacak. Yani 600 kilogram retardant olacak, kalan kısmını da suyla doldurup karışım şeklinde yangına müdahale edecekler. Yaklaşık 3 ton su atabilen bu uçaklar diğerlerine göre manevra kabiliyeti daha yüksek. Sarp arazilerde, vadi içlerine kadar rahat inip yangına müdahale edebileceğiz."