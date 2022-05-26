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Haberler İzmir Ailesi reddedince bakıcısına sığındı

Ailesi reddedince bakıcısına sığındı

İZMİR'İN tanınmış mimarlarından Ünal Gündoğan'ın dramı yürek sızlatıyor. Yaşlılığa bağlı özel bakım hastası olan 78 yaşındaki Ünal Gündoğan, ailesi tarafından reddedilince bakıcısı Fadime Çavdar'ın evine sığındı.

26.5.2022

Ailesi reddedince bakıcısına sığındı

Biri yurt dışında, diğeri de İzmir'de yaşayan iki yetişkin kızı bulunduğunu ancak kızlarının kendisiyle konuşmadığını belirten Gündoğan, "50 yıl çalıştıktan sonra hastalandım. Elden ayaktan düştüm. Aylık 3 bin 400 lira civarında emekli maaşı alıyordum. Dostlarım tarafından dolandırılmış olabilirim. Hatırlamıyorum ancak maaş aldığım banka, hesabımdan kredi kullandığımı söylüyor. Daha 7 ay süreyle bana tek kuruş veremeyeceklerini belirttiler. Hastanede yatarken tanıştığım bakıcımın evine sığındım. Allah ondan razı olsun. Kendisine ücret veremediğim gibi her türlü masrafımı da karşılıyor. Ne olur beni bir an önce bir huzurevine yerleştirin" dedi.

'DAYANACAK GÜCÜM KALMADI'
SERTİFİKALI palyatif hastabakıcı olan Fadime Çavdar (58) ise, dayanacak gücü kalmadığını belirterek yardım istedi. Bayındır TOKİ evlerinde yalnız yaşadığını anlatan Çavdar, "Ünal amcayı bakımını yapmak için sadece 3 günlüğüne evime almıştım. Sırtında ağır yatak yaraları vardı. Üstünü başını temizledim. Tıraşını yaptırdım, yeni kıyafetler aldım. İntihara meyilli olduğu için kendisini yalnız bırakamıyorum. Hafıza sorunları yaşıyor, sürekli ağlıyor. Artık sıfırı tükettik. Çalışmak zorundayım. Yetkililere sesleniyorum, içim acıyor ancak Ünal amcayı evimde daha fazla misafir edemem" dedi. ■ NADİR UYSAL

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