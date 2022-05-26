AK Parti’den CHP’li Menderes Belediyesi’ne tepki: Bol keseden attığınız o yol çalışmalarını nerelerde yaptınız?

İzmir'in Menderes İlçesi'ndeki yolların bakımsız olması tepkilere neden oluyor. İlçedeki yol bakım ve onarım çalışmalarının yetersiz olmasından dolayı AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Artcı da sosyal medyadan tepki gösterenlerden oldu.

YOLLARIN HALİNİ GÖSTEREN FOTOĞRAFLARI PAYLAŞTI!

Sabah'tan Fatma Damla Kayayerli'nin haberine göre, Artcı ilçedeki yolların bozuk olduğunu gösteren fotoğraf karelerini sosyal medyadan paylaşıp CHP'li Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'a "Bol keseden attığınız o yol çalışmalarını nerelerde yaptınız?" diye sordu.

SOSYAL MEDYADAN İSYAN ETTİ: HAYAL MİDİR, KÂBUS MU?

AK Partili Süleyman Artcı ilçe yollarının bozuk olduğunu ve yol bakım yapılmadığını belirterek sosyal medyadan isyan da etti.

Artcı şunları söyledi: "Yollar, sokaklar birer kanayan yara… İzmir'deki büyük fotoğraftan, Menderes de payını alıyor 3 yıldır elle tutup gözle görülecek tek bir işe imza atmayan; iki karışlık asfaltın başında poz vermekten öteye gidemeyen CHP'li Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'a soruyoruz! Bol keseden attığınız o yol çalışmalarını nerelerde yaptınız? Yolumuz, Mithatpaşa ve Cüneytbey Mahalleleri'ne düştüğünde karşımıza çıkan bu yol harabeleri, hayal midir, kâbus mu? Halkın en temel ihtiyaçlarını gideremeyen bir belediye, ağzıyla kuş tutsa ne fayda!"

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