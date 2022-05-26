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Haberler İzmir Gençleri savundu koltuğundan oldu

Gençleri savundu koltuğundan oldu

26.5.2022

Gençleri savundu koltuğundan oldu

İZMİR'DE görevi bırakan ya da görevden alınan CHP İl örgütündeki isimler kervanına Karabağlar Gençlik Kolları Başkanı Fatma Gül Uysal da katıldı.

GÖREVDEN ALINDI
19 Mayıs'ta CHP Gençlik Kolları Genel Merkezi'nin düzenlediği ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı etkinlik için il ve ilçelerden CHP'li gençler de Ankara'ya gitmişti.

Organizasyonda aksaklıklar yaşandığını iddia edip Gençlik Kolları İl Başkanı Av. Burak Kotan'ı eleştiren Uysal, olumsuzluklara çözüm bulmak için İl Başkanı Deniz Yücel'le yaptığı telefon görüşmesinin ardından Gençlik Kolları Genel Merkezi kararıyla görevden alındı. Uysal'ın Karabağlar'dan gençlerin etkinliğe katılamamasına tepki gösterdiği ve yaşanan aksaklığı sosyal medyadan duyurduğu için görevine son verildiğini söyleyen partililer duruma tepki gösterdi.

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