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Haberler İzmir İzmir'de helikopter destekli operasyon! Kıskıvrak yakalandılar

İzmir'de helikopter destekli operasyon! Kıskıvrak yakalandılar

İzmir'in merkez ilçelerinde haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan suçlulara yönelik hava destekli operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyon kapsamında 26 kişi yakalandı.

İHA

26.05.2022, 11:09

İzmir'in merkez ilçelerinde haklarında çeşitli suçlarda yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik helikopter ve özel harekat destekli operasyon gerçekleştirildi.

İzmir’de helikopter destekli operasyon! Kıskıvrak yakalandılar

Aksiyon filmi sahnelerini aratmayan operasyonda 26 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

İzmir’de helikopter destekli operasyon! Kıskıvrak yakalandılar

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şahısları yakalamaya yönelik merkez ilçelerinde operasyon düzenledi.

İzmir’de helikopter destekli operasyon! Kıskıvrak yakalandılar

Havadan polis helikopterinin destek verdiği ve 58 ekip ile 144 personelin katıldığı eş zamanlı operasyona özel harekat polisleri de destek verdi.

İzmir’de helikopter destekli operasyon! Kıskıvrak yakalandılar

6 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Aranan 60 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, Kasten Öldürme, Hırsızlık, Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak, Çocuğa Karşı Cinsel Taciz, Cinsel Saldırı, Yaralama, Fuhuşa Teşvik Etmek, Dolandırıcılık, Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Ele Geçirmek, Silahla Tehdit, Hakaret ve 6136 SKM suçlarından aranan toplam 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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