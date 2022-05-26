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Haberler İzmir İzmirli şehit Hüseyin Cankaya'dan ağlatan vasiyet: 'Şehit düşersem...'

İzmirli şehit Hüseyin Cankaya'dan ağlatan vasiyet: 'Şehit düşersem...'

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya, Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Yeniköy'de son yolculuğuna uğurlandı. Cankaya'nın geride bıraktığı vasiyet mesajı ise yürekleri dağladı. Cankaya'nın, arkadaşına "Şehit düşersem bu mesajı anne ve babama okut. O hainlerin gözünün içine bakacağım ve gereğini yapacağım. Arkamdan ağlamayın, üzülmeyin" diye mesaj gönderdiği öğrenildi.

SABAH

26.05.2022, 10:21

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada hayatını kaybeden Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya'nın geride bıraktığı vasiyet mesajı duygulandırdı.

İzmirli şehit Hüseyin Cankaya’dan ağlatan vasiyet: ’Şehit düşersem...’

Çatışma bölgesinde görev yapan Hüseyin Cankaya'nın şehit düşmeden önce Kaan isimli arkadaşına mesaj attığı ve mesajında, 'Şehit düşersem bu mesajı anne ve babama okut. Ben o hainlerin gözünün içine bakacağım. Onların gereğini yapacağım. Anneciğim, babacığım sizleri çok seviyorum. Arkamdan ağlamayın, üzülmeyin' şeklinde mesaj attığı öğrenildi.

İzmirli şehit Hüseyin Cankaya’dan ağlatan vasiyet: ’Şehit düşersem...’

DÜĞÜN YAPACAKTI
Şehit babası Niyazi Cankaya (48) konuştu: "Oğlumla gurur duyuyorum. Vatan sağolsun. Oğlum sanki şehit düşeceğini hissetmiş. Okuldan arkadaşı Kaan'a şehit düşmeden önce mesaj göndermiş. Kaan da 'Benim üzerimde kalmasın' diyerek mesajı bize gösterdi. Çok duygulandık, hüzünlendik. Bir hafta sonra değişim olacaktı. Daha sonra izne çıkıp İzmir'e gelecekti. 1 ay izni vardı. O sürede düğününü yapacaktık. Şehit düşmeden bir gün önce görüntülü olarak konuştuk. 'Oğlum sana sakal çok yakışmış' dedim. Oğlum da 'Baba böyle beğendiysen senin için sakalımı kesmem. Sakallı olarak İzmir'e gelirim' dedi. Hasret giderecektik, düğün yapacaktık. Kısmet olmadı."

İzmirli şehit Hüseyin Cankaya’dan ağlatan vasiyet: ’Şehit düşersem...’

OĞLUNUN FOTOĞRAFINI ELİNDEN BIRAKMADI
Şehidin kardeşi Oğuzhan Cankaya, 'Vatan sağ olsun' diyerek gözyaşı döktü. Annesi Nazire Cankaya ise tören boyunca oğlunun fotoğrafını elinden bırakmadı.

İzmirli şehit Hüseyin Cankaya’dan ağlatan vasiyet: ’Şehit düşersem...’

İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Cankaya'nın Türk bayrağına sarılı cenazesi Yeniköy mezarlığına gözyaşlarıyla toprağa verildi.

İzmirli şehit Hüseyin Cankaya’dan ağlatan vasiyet: ’Şehit düşersem...’

Cenazeye Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Kütahya Valisi Ali Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, MHP Kütahya milletvekili Ahmet Erbaş, Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Hava Tuğgeneral Necati Gündüz, Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı, şehidin annesi Nazire (47), babası Niyazi (48) ve kardeşi Oğuzhan Cankaya (21) ile nişanlısı Esra Doğru, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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