İzmir’de 77 yıllık sıcaklık rekorunun kırılması bekleniyor

"77 YILLIK REKORUN KIRILMASI BEKLENİYOR"

Prof. Dr. Doğan Yaşar, Pazar gününe kadar havaların oldukça sıcak geçeceğini tahmin ettiklerini belirterek, "İzmir'de Mayıs Ayı sıcaklık rekoru 1945 yılında 37.6 dereceyle kırılmıştı. Bu yıl da o rekorun kırılması bekleniyor. Rekor kırılmasa bile bu yıl son yılların en sıcak Mayıs ayı oldu. Bu meteorolojik bir olay. İklim değişikliği, küresel ısınma gibi şeylere bağlanıyor ama bu biraz daha farklı bir olay. Örneğin geçtiğimiz Mart ayı, son yılların en soğuk Mart ayıydı.