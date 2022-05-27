İzmir’de 77 yıllık sıcaklık rekorunun kırılması bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde yaptığı uyarıyla sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini belirterek, sıcaklıkların 4 ila 12 derece artışa geçeceğini duyurmuştu. Mayıs ayının son günlerinin yaşandığı bugünlerde İzmir'de de sıcaklıklarla arttı. Hava sıcaklığının birkaç gündür 34-35 derecelerde seyrettiği İzmir'de, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, Sıcaklıkların daha da artmasını beklediklerini ifade ederek, 77 yıllık Mayıs ay sıcaklık rekorunun kırılabileceğini söyledi.