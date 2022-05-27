“Körfez’de yüzmek mümkün değil”

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Büyükşehir Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal ve il başkan yardımcıları ile Bayraklı Manda Deresi'ne giderek İzmir'in koku sorununa dikkat çekti. Sürekli, "Biz 'Pandemi bitti, maskeden kurtulduk' derken İzmir'in kokusundan dolayı tekrar maskeye döndük. Başkan Soyer'in Körfez'de yüzme vaadi ile ilgili tespitlerimizi daha önce yapmıştık. O Körfez'de yüzmek mümkün değildi. Başkan da yüzme denemesinde bulunmadı. Çünkü yüzemezdi. Dış Körfez'den girebilir, iç Körfez'de denize girmek mümkün değil" diye konuştu.

'SEBEPLERİ BELLİ'

Koku probleminin sebeplerinin belli olduğunun altını çizen Sürekli, "Sorunun sebebi İzmir'deki derelerin Körfez'i kirletmesi. Gerekli çalışmalar yerine yanlış uygulamalar yapılıyor. Büyük Kanal Projesi'nin rehabilite edilmesi lazım. Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'liler soluğu Gediz'de aldı. İzmir Körfezi'ni Gediz kirletiyor dediler. Bilimsel olarak Gediz'in Körfez'i kirletmesi mümkün değil. Şimdi yavaş yavaş doğruyu bulmaya başladılar. Geçen gün başkan, 'Körfez'in kirliliğine sebep olan şey, yağmur suyuyla kanalizasyonun aynı hatta olması' diyor. Günaydın. Yıllar sonra bizim tespitimize geldiniz. İzmir'de yağmur suyuyla kanalizasyonun ayrılması için 5 bin kilometre gerekli. Şu anda bunun yüzde 15'i yapıldı. Yapılacak çok iş var. Lütfen doğruyu bulsunlar, bir an önce büyük kanalı rehabilite etsinler, dereleri doğru yöntemle temizlesinler" ifadelerini kullandı. ■ MERT ALPDÜNDAR

SOYER'İN MARUL SEZONU AÇILIYOR

TÜRKİYE Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) bilim danışmanı Dr. Erol Kesici, İzmir Körfezi'ndeki yoğun kirliliği ve deniz marulu istilasını görüntüledi. Körfezde atık suların engellenmesi ve beton kanalların yeniden topraklaştırılması gerektiğini belirten Kesici, "Körfeze nitrat ve benzeri besi elementlerinin depolanması arttıkça, kıyılar ve deniz içi adeta marul tarlasına dönüşüyor ve deniz marulları hızla çoğalmaya da devam edecek" dedi.