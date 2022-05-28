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Haberler İzmir İP İzmir’in ‘sözde’ ağaç sevgisi!

İP İzmir’in ‘sözde’ ağaç sevgisi!

28.5.2022

İP İzmir’in ‘sözde’ ağaç sevgisi!

İZMİR'İN Konak ilçesinde, İP İzmir İl Başkanlığı'nın parti tabelasını kapatan ve onlarca yıldır ayakta duran iki çam ağacı, iddiaya göre hastalanıp kuruduğu gerekçesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kökünden kesildi. Kesilen iki çam ağacının kökleri de mıcırla kapatılarak kamufle edildi.

Çevredeki esnaf, uzun yıllardır sapasağlam duran ağaçların kesilmesine tepki gösterdi. Aynı bölgede esnaflık yapan bir vatandaş, "Onlarca yıl sapasağlam ayakta duran çam ağaçları nedense İP'liler taşındıktan bir süre sonra hastalanıp kurumaya başladı. Bu bize hiç mantıklı gelmiyor. Bizce sistemli bir şekilde bu ağaçlar kurutuldu" diye konuştu. ■ METİN BURMALI

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