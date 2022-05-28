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İzmir'de hareketli anlar! AFAD ekipleri çalışmalara başladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda İzmir'de 22 kurumun katıldığı bir tatbikat başladı. Ekipler, Alsancak Limanı'nda yıkılmış binaların simüle edildiği ortamda arama kurtarma çalışmaları yapacak. Buca ilçesindeki Gökdere Kanyonu ve Kemalpaşa ilçesindeki Dereköy Kanyonu'nda kayıp arama uygulamaları gerçekleştirilecek.

AA

28.05.2022, 13:41 Güncelleme Tarihi: 28.05.2022, 13:54

İzmir'de, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, 22 kurumdan arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla organize edilen tatbikat başladı.

İzmir’de hareketli anlar! AFAD ekipleri çalışmalara başladı

AFAD İl Müdürlüğü bahçesinde kurulan çadırlara konuşlanan arama kurtarmacılar, tatbikatın ilk gününde senaryo gereği enkaz altında kalan kişileri kurtardı.

İzmir’de hareketli anlar! AFAD ekipleri çalışmalara başladı

İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürü Kartal Muhcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yılın AFAD tarafından "Afet Tatbikat Yılı" ilan edildiğini hatırlattı.

İzmir’de hareketli anlar! AFAD ekipleri çalışmalara başladı

Bu kapsamda tatbikatlar icra edildiğini dile getiren Muhcı, "Burada da AFAD tarafından akredite edilmiş, arama kurtarma yeterliliğine sahip sivil toplum kuruluşlarını ortak bir tatbikatla İzmir'de birleştirdik. 4 bölgede çalışmalar devam edecek. Arkadaşlarımız eğitimlerinin gereğini harfiyen sahada uygulayacaklar." diye konuştu.

İzmir’de hareketli anlar! AFAD ekipleri çalışmalara başladı

Muhcı, afetlere hazırlık kapsamında vatandaşlara büyük işler düştüğünü ifade ederek, tüm vatandaşları gönüllü olmaya çağırdı.

İzmir’de hareketli anlar! AFAD ekipleri çalışmalara başladı

Ekipler, Alsancak Limanı'nda yıkılmış binaların simüle edildiği ortamda arama kurtarma çalışmaları yapacak. Buca ilçesindeki Gökdere Kanyonu ve Kemalpaşa ilçesindeki Dereköy Kanyonu'nda kayıp arama uygulamaları gerçekleştirilecek.

İzmir’de hareketli anlar! AFAD ekipleri çalışmalara başladı

Tatbikat, yarın yapılacak değerlendirme toplantısıyla sona erecek.

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