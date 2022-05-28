İzmir’de hareketli anlar! AFAD ekipleri çalışmalara başladı

Bu kapsamda tatbikatlar icra edildiğini dile getiren Muhcı, "Burada da AFAD tarafından akredite edilmiş, arama kurtarma yeterliliğine sahip sivil toplum kuruluşlarını ortak bir tatbikatla İzmir'de birleştirdik. 4 bölgede çalışmalar devam edecek. Arkadaşlarımız eğitimlerinin gereğini harfiyen sahada uygulayacaklar." diye konuştu.