77 yılın en sıcağı

İzmir'de sıcaklıklarda ciddi bir artış yaşanmaya başladı. Termometrelerin 34 dereceyi gösterdiği kentte, son 77 yılın sıcaklık rekorunun kırılması beklenirken, Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, 1945 yılı mayıs ayında kırılan sıcaklık rekorunun bu yıl kırılabileceğini söyledi. Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Rekor kırılmasa bile bu yıl son yılların en sıcak mayıs ayı oldu" dedi.

BARAJLARA DİKKAT

Prof. Dr. Yaşar, "Kışın çok soğuk geçerse, yazın sıcak geçecek demektir. Bu beklediğimiz bir şey ama asıl korkmamız gereken sularımız. İzmir'in ana su kaynağı Tahtalı Barajı'nda geçen yıl yüzde 72'lik doluluk oranı varken, bu yıl yüzde 62'ye düştü. 2008'deki gibi Tahtalı Barajı'nın dibini göreceğiz gibi duruyor. Diğer sorun ise orman yangınları. Yangınlar sıcaklıkla paraleldir. Ormanlarımıza çok çok dikkat etmek lazım" diye konuştu.

NASIL BESLENMELİYİZ

Artan sıcaklıklarla birlikte beslenme biçimimizin de önemi arttı. Beslenme ve Diyet Uzmanı Mehlika Öktem, "Sıcak havalarda dehidrasyon yani vücudun aşırı şekilde su kaybetme tehlikesini önleyebilmek için su tüketimini arttırmalı, tuz tüketimi azaltmalıyız. Sebze ağırlıklı beslenmek hayvansal protein yerine bitkisel proteini tercih etmeliyiz. Ayran ve az şekerli limonatayı dolaplarımızdan eksik etmemeliyiz" dedi. Uzmanlar ayrıca, yaşlılara öğle saatlerinde acil olmadığı sürece evlerinden çıkmamaları gerektiği tavsiyesinde bulundu.